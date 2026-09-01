Apple prý našel „šokující důkazy“ proti OpenAI. Odhalila je forenzní analýza MacBooku bývalého zaměstnance

Právní bitva mezi Apple a OpenAI začíná být čím dál zajímavější. Apple nyní soudu předložil nové informace, které sám označuje za „šokující důkazy“ a které mají podporovat jeho tvrzení, že bývalí zaměstnanci odnášeli z Apple důvěrné materiály a následně je využívali při práci pro OpenAI. Tentokrát přitom nejde pouze o domněnky – Apple se odvolává na prvotní výsledky forenzní analýzy MacBooku bývalého inženýra Chang Liu.
Liu pracoval v Apple osm let jako senior system electrical engineer a letos v lednu přešel do OpenAI. Apple jej nyní obviňuje mimo jiné z toho, že po svém odchodu stáhl důvěrné schéma elektrického obvodu a následně jej skutečně použil při práci pro svého nového zaměstnavatele.
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Důvěrné schéma měl využít i s AI
Podle Apple Liu v březnu použil dané schéma v programu LTspice určeném k simulaci elektronických obvodů. Zprávy nalezené při vyšetřování navíc podle společnosti ukazují, že jeho AI agent se naučil LTspice ovládat, analyzovat výsledky a upravovat parametry simulace. Právě zapojení AI je pro Apple obzvlášť problematické. Společnost argumentuje tím, že pokud se obchodní tajemství dostane do AI agenta či modelu, který se z něj učí, může být následné využívání těchto informací velmi obtížné, nebo dokonce nemožné zcela odstranit.
Forenzní analýza měla odhalit ještě závažnější věc. Apple tvrdí, že když se Liu dozvěděl o interním vyšetřování, poslal kolegyni z OpenAI instrukce vedoucí podle Apple ke zničení forenzních stop. Společnost zároveň tvrdí, že Liu i další lidé v OpenAI věděli o jeho pokračujícím neoprávněném přístupu k externímu cloudovému úložišti Apple.
Apple chce nyní získat také Mac mini, na kterém měl Liu simulaci původně spustit. Data z něj se totiž přes iCloud následně synchronizovala právě do zkoumaného MacBooku. OpenAI dlouhodobě obvinění odmítá a snaží se žalobu shodit ze stolu. V předchozí reakci mimo jiné tvrdilo, že zbytkový přístup bývalých zaměstnanců k některým datům souvisel s nedostatečným odebráním přístupů na straně Apple. Zda Apple skutečně prokáže krádež obchodního tajemství, samozřejmě rozhodne až soud. Nová data z MacBooku ale rozhodně nevypadají jako něco, co by OpenAI v probíhajícím sporu chtělo vidět.