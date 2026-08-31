iOS 27 Public Beta 5 je venku. Siri AI ale stále naráží na zásadní limity

Apple tento týden vydal pátou veřejnou beta verzi iOS 27 a pomalu se tak dostáváme do fáze, kdy je nový operační systém pro iPhony prakticky připravený na své ostré vydání. To se očekává již během září společně s příchodem nové generace iPhonů. Pokud jste však čekali, že iOS 27 Public Beta 5 přinese další várku velkých novinek, budete tentokrát zklamaní. Mnohem zajímavější je totiž pohled na to, co Apple stále ještě nemá vyřešené.
iOS 27 Public Beta 5 odpovídá sedmé vývojářské betě, kterou Apple vydal ve stejný den. Podle dosavadního testování v ní nebyly objeveny žádné zásadní nové funkce, což je v této fázi vývoje naprosto běžné. Apple se již soustředí především na stabilitu, opravy chyb a přípravu systému na vydání pro veřejnost. Největší pozornost se tak nyní přesouvá k Siri AI. Právě kompletně přepracovaná Siri je jednou z hlavních novinek iOS 27 a zároveň funkcí, která má ukázat, kam chce Apple svou umělou inteligenci v následujících letech posunout. Jenže několik týdnů před vydáním iOS 27 je kolem její dostupnosti stále poměrně dost otazníků.
Siri AI se výrazně zlepšila, ale omezení zůstávají
Nová Siri je proti své předchůdkyni výrazně schopnější. Dokáže vést souvislou konverzaci, pracovat s osobním kontextem uživatele, vyhledávat informace například v Mailu, Zprávách, Poznámkách nebo Kalendáři, rozumět obsahu zobrazenému na displeji a provádět podstatně složitější úkoly v aplikacích. Apple během beta testování zároveň postupně dolaďuje její chování. V předchozích betách například rozšířil možnosti úpravy hlasu Siri, kdy lze u podporovaných hlasů měnit rychlost řeči a míru expresivity. Vedle toho Apple upravuje také vyhledávání a rozhraní Search or Ask, které je s novou Siri úzce propojené.
Aktuální beta však ukazuje také jednu poměrně důležitou věc. V systému byla objevena infrastruktura pro čekací listinu Siri AI. Apple tak zřejmě počítá s možností, že po spuštění nové Siri nebude přístup automaticky dostupný všem podporovaným uživatelům současně a firma jej bude uvolňovat postupně. Důvod může být poměrně jednoduchý. Přestože část funkcí nové Siri probíhá přímo na zařízení, náročnější požadavky využívají také cloudovou infrastrukturu. Postupné zpřístupňování by Applu umožnilo lépe kontrolovat zatížení systému během prvních dní a týdnů provozu.
V Česku je problém ještě větší
Pro české uživatele je však mnohem podstatnější jiné omezení. Apple již při představení nové generace Apple Intelligence oznámil, že Siri AI nebude při svém prvním uvedení dostupná na iPhonech a iPadech v Evropské unii. Omezení se týká také watchOS 27. Na Macu a Apple Vision Pro má být situace odlišná a uživatelé v EU budou moci Siri AI používat při nastavení podporovaného jazyka.
Dalším omezením je samotný hardware. Nové funkce Apple Intelligence a Siri AI vyžadují podporované zařízení. V případě iPhonů Apple uvádí iPhone 15 Pro a 15 Pro Max a novější podporované modely. Majitelé starších iPhonů tak sice budou moci iOS 27 nainstalovat, jeho největší AI novinky ale využívat nebudou. Omezená bude zpočátku také jazyková podpora samotné Siri AI. Apple uvádí, že nová Siri bude nejprve dostupná jako beta pro uživatele s podporovaným zařízením nastaveným na angličtinu a další jazyky mají následovat později.
Právě to je několik týdnů před vydáním iOS 27 možná nejzajímavější zjištění. Samotný operační systém se dostává do velmi pokročilé fáze a nové bety už nepřinášejí zásadní změny. Apple především opravuje chyby a připravuje systém na zářijové vydání. U Siri AI je ale situace výrazně komplikovanější. Apple musí řešit dostupnost podle zařízení, regionů i jazyků a podle aktuální bety zřejmě také postupné zpřístupňování prostřednictvím čekací listiny. A právě proto může být zkušenost dvou uživatelů, kteří si v září nainstalují stejný iOS 27, překvapivě odlišná. Pro české uživatele pak platí především jedno: iOS 27 si sice budeme moci užít společně s ostatními, na jeho nejzajímavější AI funkci si ale podle současných oficiálních informací budeme muset na iPhonech ještě počkat.