Apple brání Google. EU podle něj hazarduje s bezpečností uživatelů

Apple se nečekaně zastala svého největšího rivala. Důrazně varuje Evropskou unii, že její nejnovější návrhy na nucené otevření operačního systému Android konkurenčním službám s umělou inteligencí představují vážné riziko pro bezpečnost všech uživatelů.
Obavy z nepředvídatelné AI
Evropská komise v rámci Aktu o digitálních trzích (DMA) navrhuje, aby různé konkurenční AI služby mohly hluboce zasahovat do aplikací v Androidu a například posílat e-maily či sdílet fotky. Google se už proti tomu ohradil a Apple mu nyní dává za pravdu. Apple upozorňuje, že tyto kroky vyvolávají oprávněné obavy obavy, neboť AI se vyvíjí neuvěřitelně rychle a její chování je prozatím nepředvídatelné.
Apple se navíc ostře opřel do technické odbornosti samotné Unie. Upozornil, že komise v podstatě nahrazuje složité úsudky zkušených inženýrů z Googlu svými vlastními závěry, které narychlo poskládala po necelých třech měsících práce. Cílem je podle Applu zjevně jen vynutit naprosto neomezený přístup k systémům za každou cenu.
Apple má s evropskými regulátory bohatou historii sporů. Loni na podzim dokonce požádal o úplné zrušení celého zákona DMA, protože podle něj extrémně zhoršuje uživatelský zážitek a vytváří vážné bezpečnostní trhliny. Evropská unie však ustoupit nehodlá a konečné rozhodnutí o úpravě Androidu musí padnout do 27. července 2026. Je podle mě zajímavé sledovat, jak se dva největší technologičtí rivalové dokážou bleskově spojit, jakmile jim začne evropská byrokracie příliš zasahovat do řemesla. O výsledku vás budeme informovat.