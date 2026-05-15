Zavřít reklamu

Apple brání Google. EU podle něj hazarduje s bezpečností uživatelů

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
0

Apple se nečekaně zastala svého největšího rivala. Důrazně varuje Evropskou unii, že její nejnovější návrhy na nucené otevření operačního systému Android konkurenčním službám s umělou inteligencí představují vážné riziko pro bezpečnost všech uživatelů.

Mohlo by vás zajímat

Obavy z nepředvídatelné AI

Evropská komise v rámci Aktu o digitálních trzích (DMA) navrhuje, aby různé konkurenční AI služby mohly hluboce zasahovat do aplikací v Androidu a například posílat e-maily či sdílet fotky. Google se už proti tomu ohradil a Apple mu nyní dává za pravdu. Apple upozorňuje, že tyto kroky vyvolávají oprávněné obavy obavy, neboť AI se vyvíjí neuvěřitelně rychle a její chování je prozatím nepředvídatelné.

apple park rainbow closeup apple park rainbow closeup
apple park rainbow structure apple park rainbow structure
apple park greenery apple park greenery
doors apple park doors apple park
duha apple park duha apple park
duha v apple parku duha v apple parku
apple park view apple park view
apple park curved architecture apple park curved architecture
building apple park building apple park
budova apple parku budova apple parku
budova apple park budova apple park
apple park apple park
apple park zidle apple park zidle
apple park ring apple park ring
apple park roof apple park roof
apple park sunset apple park sunset
apple park vnejsi stena apple park vnejsi stena
apple park zahrada apple park zahrada
Vstoupit do galerie

Apple se navíc ostře opřel do technické odbornosti samotné Unie. Upozornil, že komise v podstatě nahrazuje složité úsudky zkušených inženýrů z Googlu svými vlastními závěry, které narychlo poskládala po necelých třech měsících práce. Cílem je podle Applu zjevně jen vynutit naprosto neomezený přístup k systémům za každou cenu.

Mohlo by vás zajímat

Apple má s evropskými regulátory bohatou historii sporů. Loni na podzim dokonce požádal o úplné zrušení celého zákona DMA, protože podle něj extrémně zhoršuje uživatelský zážitek a vytváří vážné bezpečnostní trhliny. Evropská unie však ustoupit nehodlá a konečné rozhodnutí o úpravě Androidu musí padnout do 27. července 2026. Je podle mě zajímavé sledovat, jak se dva největší technologičtí rivalové dokážou bleskově spojit, jakmile jim začne evropská byrokracie příliš zasahovat do řemesla. O výsledku vás budeme informovat.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.