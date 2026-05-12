EU chystá zákaz sociálních sítí pro mladé! Přijít může už letos v létě

Evropská unie možná stojí před jedním z největších zásahů do fungování sociálních sítí za poslední roky. Podle šéfky Evropské komise Ursula von der Leyen se totiž začíná vážně mluvit o zavedení minimálního věku pro jejich používání. A první konkrétní návrh by mohl dorazit už letos v létě.
Podle von der Leyen by si Evropa mohla vzít příklad z Australie, které už nastavilo minimální věk pro používání sociálních sítí na 16 let. Cílem je dát dětem více času mimo digitální svět v období, kdy se teprve formují. Jinými slovy, EU chce omezit vliv sociálních sítí v citlivé fázi dospívání.
Zásadní přitom je, že se neřeší jen samotné omezení přístupu. EU totiž zároveň tlačí na technologické firmy, aby platformy byly bezpečné už ze své podstaty, což vychází z pravidel Digital Services Act, který firmám ukládá odpovědnost za obsah i fungování jejich služeb.
Celé řešení ale stojí na jednom zásadním bodě a to sice ověření věku uživatelů. EU sice už představila vlastní aplikaci pro age verification, která má zajistit, že se k sociálním sítím dostanou jen ti, kteří splňují podmínky, jenže ta čelí kritice kvůli bezpečnostním nedostatkům. Přesto von der Leyen tvrdí, že splňuje všechny požadavky.
Pokud se návrh skutečně promění v zákon, může zásadně změnit fungování sociálních sítí v celé Evropě a to nejen pro děti. Dotkne se i samotných platforem, které budou muset upravit své služby, systémy i přístup k uživatelům. Zdá se tedy, že další kapitola regulace technologických gigantů je zřejmě za rohem.