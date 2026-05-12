Zavřít reklamu

EU chystá zákaz sociálních sítí pro mladé! Přijít může už letos v létě

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Evropská unie možná stojí před jedním z největších zásahů do fungování sociálních sítí za poslední roky. Podle šéfky Evropské komise Ursula von der Leyen se totiž začíná vážně mluvit o zavedení minimálního věku pro jejich používání. A první konkrétní návrh by mohl dorazit už letos v létě.

Podle von der Leyen by si Evropa mohla vzít příklad z Australie, které už nastavilo minimální věk pro používání sociálních sítí na 16 let. Cílem je dát dětem více času mimo digitální svět v období, kdy se teprve formují. Jinými slovy, EU chce omezit vliv sociálních sítí v citlivé fázi dospívání.

Mohlo by vás zajímat

Zásadní přitom je, že se neřeší jen samotné omezení přístupu. EU totiž zároveň tlačí na technologické firmy, aby platformy byly bezpečné už ze své podstaty, což vychází z pravidel Digital Services Act, který firmám ukládá odpovědnost za obsah i fungování jejich služeb.

Celé řešení ale stojí na jednom zásadním bodě a to sice ověření věku uživatelů. EU sice už představila vlastní aplikaci pro age verification, která má zajistit, že se k sociálním sítím dostanou jen ti, kteří splňují podmínky, jenže ta čelí kritice kvůli bezpečnostním nedostatkům. Přesto von der Leyen tvrdí, že splňuje všechny požadavky.

Pokud se návrh skutečně promění v zákon, může zásadně změnit fungování sociálních sítí v celé Evropě a to nejen pro děti. Dotkne se i samotných platforem, které budou muset upravit své služby, systémy i přístup k uživatelům. Zdá se tedy, že další kapitola regulace technologických gigantů je zřejmě za rohem.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.