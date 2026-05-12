Apple musel otevřít iPhone. V EU teď fungují cizí sluchátka skoro jako AirPods

Apple udělal v tichosti s vydáním iOS 26.5 krok, který by ještě před pár lety působil skoro nepředstavitelně. Ačkoliv o tom v poznámkách k aktualizaci nepadlo ani slovo, v Evropské unii nově otevřel některé klíčové funkce i pro zařízení třetích stran, což jinými slovy znamená, že, věci, které byly dosud výsadou AirPods nebo Apple Watch, se nově dostávají i k dalším výrobcům. Důvodem je pak nepřekvapivě tlak ze strany EU skrze Digital Markets Act.
Párování jako u AirPods i notifikace mimo Apple Watch
Nejviditelnější změnou je takzvané proximity pairing. Pokud máte kompatibilní sluchátka třetí strany, stačí je přiblížit k iPhonu a zobrazí se známé „vyskakovací“ okno pro rychlé spárování – tedy přesně to, co známe z AirPods. Najednou tedy odpadá klasické proklikávání nastavení a celý proces je otázkou jednoho klepnutí.
Ještě zajímavější je změna u notifikací. Ty si teď mohou přebírat i chytré hodinky jiných značek, a to včetně možnosti na ně reagovat. Doteď přitom byly interaktivní notifikace prakticky výhradou Apple Watch. Ostatní zařízení zvládala maximálně zobrazit obsah. Tato hranice se ale nyní stírá, a to navíc s jedním poměrně zásadním „ale“. Notifikace totiž lze posílat vždy jen na jedno zařízení. Pokud si tedy vyberete hodinky třetí strany, Apple Watch přijdou zkrátka.
Podobný scénář se týká i Live Activities, které se nově mohou zobrazovat i na non-Apple zařízeních. To znamená třeba průběh objednávky, navigace nebo sportovní výsledky přímo na displeji jiných hodinek.
Má to háček
Ne všechno ale bude fungovat hned. Výrobci příslušenství totiž musí nové funkce implementovat, takže si na plnou podporu ještě chvíli počkáme. Navíc Apple nastavil poměrně přísná pravidla. Data z notifikací nebo Live Activities například nesmí být využívána pro reklamu, sledování uživatelů nebo trénování modelů.
I tak jde ale pro uživatele v EU bezesporu o naprosto zásadní změnu. iPhone se totiž tímhle krokem otevírá víc než kdy dřív a přestává být tak „uzavřeným ekosystémem“, jak ho Apple dlouhodobě budoval. Na druhou stranu je vidět, že Apple tohle otevírání nedělá úplně dobrovolně a stále hledá způsob, jak splnit regulace a zároveň si co nejvíc zachovat kontrolu nad tím, jak jeho zařízení fungují dohromady. A co vy, budete nové možnosti využívat?