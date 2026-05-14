Google usnadňuje sdílení souborů mezi Androidem a iPhone!

Přenos souborů mezi Androidem a iPhonem byl dlouhé roky spíš komplikací než pohodlnou záležitostí. Zatímco uživatelé Applu mají k dispozici AirDrop a majitelé Androidů Quick Share, komunikace mezi oběma platformami často končila posíláním přes cloudová úložiště, e-mail nebo různé aplikace třetích stran. Google nyní oznámil změny, které mají celý proces výrazně zjednodušit.
Společnost rozšiřuje možnosti Quick Share tak, aby bylo sdílení obsahu mezi Androidem a iOS rychlejší a dostupnější. Největší novinkou je podpora QR kódů, díky nimž bude možné poslat soubory z Androidu na iPhone prakticky okamžitě bez složitého nastavování. Funkce začíná ode dneška postupně přicházet na všechna Android zařízení a kompletní zpřístupnění má být dokončeno během příštího měsíce.
Princip fungování je jednoduchý. Android zařízení vytvoří QR kód, který uživatel iPhonu naskenuje. Následně se otevře odkaz pro stažení souboru z cloudu. V praxi jde o kombinaci rychlého bezdrátového sdílení a klasického internetového přenosu bez nutnosti instalovat další aplikace nebo řešit kompatibilitu mezi systémy.
Google zároveň oznámil, že přímá kompatibilita Quick Share s AirDropem se v roce 2026 rozšíří i na další výrobce Android telefonů. Vedle vybraných zařízení se Samsungem se mají přidat také značky jako Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi nebo HONOR. Právě roztříštěnost Android ekosystému přitom dosud podobným funkcím výrazně komplikovala širší nasazení.
Zajímavou novinkou je i plánované propojení Quick Share s aplikacemi třetích stran. Google jako první zmínil WhatsApp, kde by sdílení mohlo fungovat podobně jednoduše jako dnes posílání fotografií mezi dvěma iPhony přes AirDrop.
Fotogalerie
Další velkou oblastí je přechod mezi platformami. Google potvrdil, že ve spolupráci s Apple pracuje na jednodušším bezdrátovém přesunu dat z iPhonu na Android. Jde o změny související s evropským zákonem DMA, který technologickým společnostem ukládá větší otevřenost mezi jednotlivými systémy.
Apple už potřebné funkce implementoval v iOS 26.3, zatímco podpora na straně Androidu dorazí během roku 2026 na zařízení řad Samsung Galaxy a Google Pixel. Přenášet půjde bezdrátově například eSIM, hesla, fotografie, zprávy, aplikace, kontakty nebo dokonce rozložení domovské obrazovky.
Právě přenos eSIM nebo rozmístění ikon je něco, co bylo ještě před několika lety mezi konkurenčními systémy prakticky nepředstavitelné. Situace se ale postupně mění a velké firmy začínají více reagovat na požadavky uživatelů i regulátorů. V době, kdy mnoho lidí používá zařízení různých značek současně, je jednodušší sdílení souborů mezi Androidem a iPhonem změnou, která může usnadnit každodenní používání obou platforem.