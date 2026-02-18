AirDrop podporuje už i Google Pixel! Jak se používá?

Google oficiálně rozšiřuje podporu přímého sdílení souborů mezi Androidem a zařízeními Apple. Funkce, která propojuje Quick Share s protokolem AirDrop, se v následujících dnech dostává na modely Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL a Pixel 9 Pro Fold. Ještě donedávna byla tato možnost vyhrazena pouze nejnovější řadě Pixel 10. Díky této změně mohou majitelé Pixelů posílat soubory přímo do iPhonu, iPadu nebo Macu stejným způsobem, jakým funguje AirDrop mezi Apple zařízeními. Přenos probíhá lokálně, bez nutnosti internetového připojení.
Jak sdílení mezi Pixel a iPhone funguje
Na straně Apple zařízení je potřeba nastavit AirDrop na možnost „Všichni na 10 minut“. Jakmile je tato volba aktivní, soubor odeslaný z Pixelu se na iPhonu zobrazí úplně stejně, jako by přicházel z jiného iPhonu – včetně známé notifikace a možnosti potvrzení.
Fotografie se automaticky uloží do aplikace Fotky, dokumenty pak do aplikace Soubory. Stejně snadný je i opačný směr. Pokud chce Pixel přijmout soubor z Apple zařízení, je nutné zapnout režim příjmu v Quick Share nebo také nastavit viditelnost pro všechny. Přijaté soubory se ukládají do aplikace Soubory v Androidu.
Bezpečný přenos napříč platformami
Google zdůrazňuje, že funkce byla navržena s vícevstupňovým zabezpečením. Přenos je vždy peer-to-peer, data neprocházejí žádným serverem a příjem souboru musí uživatel výslovně potvrdit. Obě zařízení si navíc zobrazují název protějšího zařízení, což snižuje riziko omylu.
Připadá mi, že tu máme jednu z nejdůležitějších funkcí posledních let. Sdílení mezi Androidem a iOS bylo dlouhodobě bolestivé a často vyžadovalo aplikace třetích stran. Tohle řešení je konečně přirozené a funkční. Pokud Google dokáže podporu rozšířit i mimo Pixely, může se Quick Share stát mostem mezi dvěma světy, které spolu dosud moc nemluvily.