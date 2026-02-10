Androidy si letos začnou ještě více rozumět s AirDropem v iPhonech

Google už delší dobu naznačuje, že by rád alespoň částečně rozbil tradiční bariéry mezi světem Androidu a Applu. A podle nejnovějších informací to vypadá, že jeden z prvních opravdu hmatatelných kroků tímto směrem se začne výrazně rozšiřovat už v průběhu roku 2026. Řeč je o funkci Quick Share, tedy androidí obdobě AirDropu, která nově umožňuje posílat soubory i mezi Androidem a iPhonem.
První náznak této změny přišel už koncem roku 2025, kdy Google vydal aktualizaci pro Pixel 10, která jeho majitelům umožnila posílat soubory na iPhone právě přes Quick Share. V té době šlo o poměrně šokující krok. Android a iOS spolu totiž historicky příliš „nekamarádí“ a přímé sdílení souborů mezi oběma platformami vždy patřilo spíš do říše přání než reality. Přesto právě tahle funkce patří mezi ty, po kterých uživatelé dlouhodobě volají, obzvlášť v domácnostech, kde se míchají zařízení s Androidem i produkty od Applu.
Zatímco původně byla tato novinka omezena pouze na Pixel 10, nyní to vypadá, že Google má mnohem větší ambice. Podle viceprezidenta inženýringu pro platformu Android Erika Kaye firma pracuje na tom, aby byla kompatibilita s iPhonem, iPadem i MacBookem dostupná napříč širším ekosystémem Androidu. Jinými slovy, Quick Share by se postupně mohl objevit i na telefonech dalších výrobců, nejen na Pixelech.
Ačkoliv Google zatím neprozradil konkrétní značky ani modely, dává jasně najevo, že chce interoperabilitu posunout na vyšší úroveň. Právě propojenost zařízení je totiž jedním z hlavních důvodů, proč lidé zůstávají v ekosystému Applu. Funkce jako AirDrop nebo Univerzální ovládání dělají přechody mezi iPhonem, iPadem a Macem až podezřele jednoduché. Pokud se Androidu podaří nabídnout podobně pohodlný zážitek, může to pro část uživatelů znamenat zajímavý impuls ke změně.
Zatímco Google o svých plánech mluví poměrně otevřeně, Apple je naopak v této oblasti spíše zdrženlivý. To ale nic nemění na tom, že se minimálně na straně Androidu začíná čím dál víc mluvit o světě, kde nebude sdílení mezi platformami tak bolestivé jako dnes. Pokud se tedy plány Googlu skutečně naplní, mohl by rok 2026 přinést jednu z největších změn v tom, jak spolu Android a iOS zařízení komunikují. A to je něco, co by ještě před pár lety znělo jako čisté sci-fi. My v redakci jsme nicméně přesvědčeni o tom, že se Applu do podobné spolupráce nebude chtít a tak vše ze své strany nakonec dříve či později zablokuje.