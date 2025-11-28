Google chtěl Applu vypálit rybník zprovozněním AirDropu na Androidech. Místo toho rozbil Wi-Fi na svých Pixelech

Když minulý týden Google nečekaně oznámil svou novinku, která umožňuje jeho telefonům Pixel 10 posílat soubory přes Quick Share přímo na iPhony, leckoho tím velmi překvapil. Novinka totiž funguje přes AirDrop a to i přesto, že o ní Apple předem nevěděl. I přesto, že se ze strany Google jedná tedy do značné míry o partyzánský pokus, první ohlasy ukázaly, že se mezi uživateli začíná šuškat o docela zajímavém průlomu v kompatibilitě mezi systémy, který by přivítali. Jenže pár dní poté se ukázalo, že Google sice chtěl ukázat, jak to má v malíku, ale do cesty si hodil vlastní klacek.
V posledních dnech si totiž čím dál tím více uživatelů na Google fórech a na Redditu stěžuje na to, že Quick Share v kombinaci s podporou AirDropu dokáže Pixelům 10 rozbít Wi-Fi připojení. Chyba se projevuje konkrétně tak, že uživatelům stačí otevřít nabídku sdílení a Pixel se okamžitě odpojí od Wi-Fi sítě. Uživatelé navíc hlásí, že během otevřené nabídky je seznam dostupných Wi-Fi úplně prázdný, ať přepínají, co chtějí. Až když nabídku zavřou nebo přepnou do jiné aplikace, telefon se znovu připojí k internetu, jako by se nic nestalo. Google nicméně zřejmě již o chybě ví a pracuje na opravě.
Aktualizace Quick Share, která má AirDrop podporu na svědomí, se minulý týden dostala nejen na Pixel 10, ale i na Pixel 10 Pro, 10 Pro XL a 10 Pro Fold. Google přitom dodal, že tohle je jen začátek a brzy by se měla kompatibilita rozšířit i na další zařízení. Pokud však chyba skutečně tkví přímo v implementaci AirDrop kompatibility, bude muset Google vydat opravu dřív, než se situace zbytečně rozvine. Apple se zatím k celé věci nevyjádřil a je dost pravděpodobné, že z dlouhodobého hlediska tuhle novou kompatibilitu nějakým způsobem omezí. Ostatně, nebylo by to poprvé. V minulosti například zařízl pokus zprovoznit na Androidech jeho iMessage.