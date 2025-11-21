Na iPhone lze nově posílat soubory přes AirDrop i z Androidu!

To, co se doposud zdálo jako prakticky nemyslitelné, se před pár hodinami stalo realitou. Řeč je konkrétně o možnosti posílat na telefony s OS Android soubory přes AirDrop. Právě tuto možnost nyní nabízí Google ve svých Pixelech 10, 10 Pro, 10 Pro XL a 10 Fond, jak oznámil skrze tiskovou zprávu.
Fungování AirDropu na Pixelech je alespoň podle popisu Google naprosto jednoduché. Stačí vlastně jen to, aby uživatel na iPhonu nastavil viditelnost AirDropu pro všechny a je hotovo. Jakmile tak učiní, bude rázem telefon pro Pixely viditelný, díky čemuž bude následně možné na iPhone poslat de facto cokoliv, co AirDrop podporuje. Příjem souborů pak ohlásí iPhone skrze klasické AirDropové animace, na které jsme standardně zvyklí. Přenášené soubory se pak na iPhone uloží do aplikace Soubory.
Novinku Google lze bez jakékoliv nadsázky označit za slušný husarský kousek. Vlastní verze AirDropu na Androidech sice již nějakou dobu běží pod názvem QuickShare, doposud však byla uzavřená jen a pouze na Androidí svět v případě mobilního a tabletového světa, potažmo na svět Windows PC. Nyní však dokázal Google dle svých slov vytvořit interoperabilitu, která má být navíc i mimořádně bezpečná a tedy při sdílení souborů nehrozí žádné nebezpečí. A co víc, Google chce dle svých slov do budoucna spolupracovat s Applem na tom, aby byla funkce využitelná nejen v režimu AirDropu „pro všechny“, ale i při jeho nastavení pro kontakty. Jinými slovy, minimálně ze strany Google se zdá, že s projektem nepočítá jen jakožto s pokusem, ale s něčím, co chce mít životaschopné už napořád.