AirDrop se v iOS 26.2 dočká skvělého vylepšení

Pokud rádi využíváte ke sdílení souborů se svým okolím AirDrop, zbystřete. Apple totiž potichu přidává do iOS 26.2 funkci, která může řadě uživatelů konečně vyřešit letité dilema právě kolem AirDropu. V nejnovější betě, která byla vydána teprve včera večer, se totiž objevila možnost dočasného sdílení přes AirDrop pomocí speciálního kódu a to i s lidmi, které nemáte v kontaktech.
Princip je jednoduchý. Na iPhonu si vygenerujete AirDrop kód, který následně předáte druhé osobě. Ta ho zadá do svého zařízení a oba telefony se díky tomu uvidí po dobu následujících třiceti dnů. Přístup lze přitom kdykoliv zrušit v nastavení, takže nic nezůstává aktivní déle, než chcete. Novinka tak elegantně řeší situace, kdy potřebujete s někým rychle sdílet fotky nebo dokumenty, ale nechce se vám kvůli tomu vytvářet nový kontakt. A zároveň se vyhnete i nepříliš bezpečné volbě „pro všechny v okolí“, která se běžně zapíná jen na deset minut s tím, že jste v takovém případě vidět všemi v okolí. Novinka je tedy zajímavý kompromis, který je pohodlný, bezpečný a hlavně udrží váš AirDrop pod kontrolou.
Apple navíc do Nastavení přidal i přehled všech lidí, se kterými jste kód sdíleli. Najdete ho v Nastavení, v sekci Obecné pod volbou AirDrop, kde přibyla položka „Spravovat známé AirDrop kontakty“. Díky tomu máte neustále přehled o tom, kdo má k vašemu AirDropu dočasný přístup. Zdá se tedy, že Apple začíná AirDrop jemně posouvat směrem k větší flexibilitě, ale zároveň vše provádí s důrazem na maximální uživatelské bezpečí a soukromí. A pokud podobných funkcí přibude, sdílení mezi zařízeními bude zase o něco pohodlnější.