WhatsApp se chystá na iPhony přinést kopii AirDropu

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Meta pracuje na vlastní verzi AirDropu, která by umožňovala rychlé sdílení souborů mezi uživateli v blízkém okolí bez nutnosti využití internetu. Zprvu se sice zdálo, že bude tato funkce k dispozici jen pro operační systém Android, jelikož na iPhonech by postrádala smysl vzhledem právě k AirDropu, nyní však vývojáři testující beta verze WhatsApp objevili, že je tato funkce začleněná i v nejnovějších neveřejných betách.

Kdy přesně by mohla novinka dorazit do veřejné verze WhatsApp není v tuto chvíli vůbec jasné. Testování je totiž dle všeho na úplném začátku a jak je u Mety a nových funkcí pro její aplikace zvykem, o nic rychlého se zřejmě jednat nebude. Je nicméně velkou otázkou, zda je to vůbec škoda. Snadné sdílené souborů totiž již nyní zajišťují messengery a pro sdílení větších tu pak jsou cloudová úložiště, která pro tyto účely slouží naprosto perfektně. WhatsApp se tak dost možná dočká funkce, kterou vlastně nikdo ani nechce a je proto záhadou, proč s ní vůbec jeho vývojáři ztrácí čas. Jedná se však zatím o předčasné soudy.