Epic Games rozdává zdarma parádní hru pro PC i mobily! Už jste si ji vyzvedli?

Není tomu tak dávno, co začal Epic Games rozdávat vedle počítačových her zdarma i ty určené pro mobilní telefony. V této propagační strategii pak pokračuje i nadále, jelikož přes svůj obchod nyní rozdává hru Super Space Club a to jak ve verzi pro počítač, tak i pro telefony.

Super Space Club je stylová vesmírná střílečka, která kombinuje retro estetiku s moderním herním pojetím. Hráči se v ní ujmou role pilotů futuristických lodí a vydávají se do barevného, minimalisticky zpracovaného vesmíru, kde čelí nekonečným vlnám nepřátel. Každá loď má vlastní schopnosti a styl boje, což výrazně ovlivňuje herní strategii. Díky svižné akci a plynulému ovládání nabízí hra velmi návykový zážitek, ideální na krátké herní seance i delší výpravy. Hudební doprovod, laděný do chillwave a lo-fi žánru, dodává akci nečekaně relaxační atmosféru. Super Space Club je navíc skvělým příkladem titulu, který dobře funguje na různých platformách. K dispozici je jak ve verzi pro Windows, tak i pro mobilní zařízení, a to bez kompromisů v hratelnosti. Vývojářský tým se zaměřil na optimalizaci ovládání pro dotykové obrazovky i klasické ovladače. Hra podporuje také cloudové ukládání, takže lze snadno přecházet mezi zařízeními. Pro milovníky arkádových stříleček s moderním twistem je to jasná volba.

Pokud vás titul láká, můžete si jej již nyní stáhnout pro PC zde, přičemž pokud chcete hru i pro iPhone či Android, musíte si do telefonu stáhnout Epic Games obchod coby alternativu k App Store či Google Play a následně hru stáhnout z něj. Obchod stáhnete zde.