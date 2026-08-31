Steve Jobs ho vyrobil v osmé třídě. Jeho obyčejný školní projekt se nyní vydražil za 34 tisíc dolarů

Když jste na základní škole vyráběli nejrůznější projekty a modely, možná jste je po odevzdání už nikdy neviděli. U Steva Jobse to ale dopadlo trochu jinak. Jeden z jeho školních projektů, který vytvořil ještě jako žák osmé třídy, se nyní objevil v aukci a nakonec se prodal za neuvěřitelných 34 375 dolarů, tedy zhruba 750 tisíc korun.
Nejde přitom o žádný první prototyp Apple ani zařízení, které by Jobs vytvořil během začátků společnosti. Ještě dávno před vznikem Apple se jako třináctiletý školák zabýval něčím, co by většina z nás pravděpodobně považovala za pořádně nudné téma. Jeho projekt se jmenoval „What is the SCR?“ a věnoval se takzvanému silicon-controlled rectifieru, tedy křemíkovému řízenému usměrňovači.
Jobsův projekt nebyl jen kus papíru
Celý projekt je překvapivě propracovaný. Tvoří jej dřevěná prezentační tabule z překližky o rozměrech přibližně 83 × 46 × 19 centimetrů, která je rozdělena na tři části.
V levé části se nachází dřevěný model typického silicon-controlled rectifieru, který znázorňuje jeho čtyři střídající se vrstvy polovodičového materiálu typu P a N. Uprostřed jsou pak dva funkční testovací obvody. Jeden měl demonstrovat základní principy a vlastnosti SCR, druhý pak jeho praktické využití například pro regulaci otáček motoru nebo stmívání světel. Na pravé straně je potom diagram a popis 25ampérového SCR.
Součástí aukce byla také desetistránková zpráva, kterou Jobs k projektu vytvořil. Na její titulní straně je rukou napsáno „What is the Silicon-Controlled Rectifier by Steve Jobs, Science, Mrs. Yakel, Feb. 29, 1968“.
A nechyběla ani Jobsova poznámka
Pokud vás zajímá, jestli byl Steve Jobs už v osmé třídě puntičkář, máme pro vás docela hezký důkaz.
Součástí projektu byla totiž také instrukce pro učitele a porotce, jak jej správně zapnout. Jobs v ní mimo jiné upozorňuje, že pokud chtějí vidět projekt fungovat, mají zapojit druhý obvod a osciloskop. A hned několikrát zdůrazňuje, že jej mají po skončení testu zase odpojit. Jeho poznámka dokonce obsahuje formulaci „please unplug!“, kterou následně ještě jednou zopakuje.
Vzhledem k tomu, že šlo o elektrický obvod, to vlastně nebyla vůbec špatná rada. Už tehdy tedy Jobs myslel na to, aby lidé jeho výtvor používali přesně podle instrukcí.
Projekt zůstal desítky let v garáži
Ještě zajímavější je příběh toho, jak se projekt vůbec dostal do aukce. Po celá desetiletí totiž zůstal v rodinném domě Jobsových v Los Altos, respektive na pozemku známém především díky garáži, která je spojená se vznikem Apple.
Projekt později připadl Johnu Chovanecovi, Jobsovu nevlastnímu bratrovi. Jeho matka Marilyn se v roce 1990 provdala za Paula Jobse a po jeho smrti v roce 1993 zůstala v rodinném domě. Steve Jobs si tehdy řadu svých věcí z dětství nepřevzal. Chovanec podle aukční síně Jobsovi opakovaně říkal, aby si školní projekt odvezl. Jobs to ale odmítal. Nakonec mu měl v podstatě říct, že pokud jej nechce, může si jej nechat sám. A tak se také stalo.
34 375 dolarů za školní projekt
Projekt se následně objevil v aukci Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction Part Two, kterou pořádala RR Auction. Očekávalo se, že by mohl překonat hranici 20 tisíc dolarů, nakonec se ale cena vyšplhala na 34 375 dolarů včetně aukční přirážky.
A rozhodně nešlo o jediný zajímavý předmět z Jobsovy minulosti. V aukci se prodal například jeho podepsaný Apple business card za 156 658 dolarů nebo osobní elektronické součástky za 27 188 dolarů. Absolutním rekordmanem aukce se pak stal funkční Apple-1, který našel nového majitele za 499 363 dolarů.
Za mě je ale právě školní projekt možná nejzajímavější. Ne proto, že by byl technicky nějak výjimečný, ale protože ukazuje Steva Jobse ještě v době, kdy o Apple, iPhone nebo Mac samozřejmě neměl ani tušení. A dnes za kus překližky, několik elektrických součástek a deset stran školní práce někdo zaplatil přes 34 tisíc dolarů. Takže pokud máte doma nějaký svůj starý školní projekt, možná ještě chvíli počkejte, než ho vyhodíte. Nikdy nevíte, jestli z vás jednou nebude další Steve Jobs.