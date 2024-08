Gilbert Frank Amelio: CEO Applu, kterého vyhodil sám Steve Jobs

Michael Scott, Mike Markkula, John Sculley i Michael Spindler si již vyzkoušeli, jaké to je stát v čele Applu a na pozici CEO se poté, co byl odvolán Spindler, dostal muž, který byl ze všech CEO v historii Applu v té nejméně záviděníhodné situaci. Pokud by se vás někdo zeptal, zda chcete být CEO Applu, zřejmě byste bez váhání odpověděli, že samozřejmě ano, ovšem to by se nesměl psát rok 1996, kdy se v pozici CEO Applu ocitl Gilbert Frank Amelio. Jeho předchůdce Michael Spindler dělal dlouhé tři roky vše pro to, aby zabránil Applu ocitnout se přesně tam, kde se ocitl v momentě, kdy společnost převzal Amelio.

Ten se stal CEO Applu na pouhý jeden rok – zato však nejhorší rok v historii Applu. Apple převzal v situaci, kdy se akcie porpadly na 12leté minimum a Apple doslova a do písmene začal bojovat o přežití. Předtím, než se stal CEO Applu, byl Amelio generálním ředitelem společnosti National Semiconductor. Právě tato společnost byla v roce 1994 největším dodavatelem společnosti Apple a tak nebylo překvapením, že byl Amelio osloven Applem, aby se připojil k představenstvu společnosti. V únoru 1996 pak Apple oznámil, že od Spindlera převezme funkci CEO právě tento muž. Všichni v čele Applu věřili, že právě Amelio coby bývalý CEO jedné z největších a nejúspěšnějších společností v Sillicon Valley té doby dokáže Apple zachránit, ovšem již po pár měsících se ukázalo, že není v ničem lepší než Spindler a Apple se dále řítil k záhubě.

I když by mohl působit Frank Amelio jako nejméně úspěšný CEO v historii Applu, který byl vyhozen po pouhých 12 měsících, pravda je taková, že převzal Apple v kondici, ze které jej nakonec dokázal dostat až sám Steve Jobs. Amelio se snažil, ovšem změny, které nastavil, nebyly dostatečně agresivní na to, aby se podařilo zvýšit zisky a zvrátit blížící se krach společnosti. Apple zaznamenal během pouhých tří měsíců pod vedením Amelia, tedy konkrétně za druhé čtvrtletí roku 1997, ztrátu 1,6 miliardy dolarů, což v té době byly pro společnost fatální čísla. Ne, že by to bylo málo i na dnešní poměry, ovšem aktuálně má Apple na účtech přes 300 miliard dolarů v hotovosti a může si dovolit pár podobných čtvrtletí bez toho, aniž by se to jakkoli projevilo na jeho finanční kondici. V té době však byla společnost ve zcela jiné situaci a deficit 1,6 miliardy dolarů byl s pokračováním Applu neslučitelný.

Ačkoli se Steve Jobs tvářil, že jej Apple po jeho vyhození ze společnosit nezajímá a věnoval se projektům Pixar a NeXT Computer, pravda byla taková, že byl Apple stále jeho „dítě“ a to kam se společnost řítila jej nenechalo chladným. Jobs byl v té době již zkušený dolarový miliardář ovládající dvě megaúspěšné společnosti, které v případě NeXT založil a v případě Pixaru koupil jako „nevýznamné“ studio a vybudoval z něj něco, za co Disney zaplatilo 7,4 miliardy amerických dolarů. Steve tedy ze své tehdejší pozice miliardáře a úspěšného vizionáře přišel do Applu a přesvědčil správní radu, aby odvolala Amelia z jeho pozice CEO. Steve tehdy na jednání správní rady uvedl: „Apple je jako loď s dírou ve dně kterou teče voda dovnitř. Mým úkolem je nasměřovat loď správným směrem.“ Správní rada vzala jeho slova doslova a týden poté, co se uskutečnila tato schůzka, byl Gilbert Frank Amelio odvolán z pozice CEO a nahradil jej samotný Steve Jobs, který však nejprve získal statu dočasného CEO.