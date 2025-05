Legendární investor Warren Buffett odchází do důchodu. Takto na něj zavzpomínal Tim Cook

Jedna dlouhá éra spojená mimo jiné právě s Applem končí. Legendární investor Warren Buffett, který do Apple skrze investiční společnost Berkshire Hathaway dlouhodobě investoval, aby se právě skrze ní stal jedním z jeho největších akcionářů, totiž o víkendu oznámil, že se chystá do důchodu. Konkrétně chce dnes již 94letý Buffett do penze odejít na konci letošního roku a tím zakončit svou investorskou kariéru. A jelikož se jedná o velkou událost, logicky se neobešla bez reakce Applu.

Na odchod devadesátileté legendy konkrétně zareagoval šéf Applu Tim Cook, který na síti X sdílel společnou fotku z Apple Parku a přidal k ní dojemný vzkaz: „Nikdy tu nebyl nikdo jako Warren. Jeho moudrost mě nesmírně inspirovala. Bylo to jedno z největších privilegií mého života – znát ho.“ Slovům Cooka se však ve výsledku nelze příliš divit, jelikož již v minulosti Buffetta nesčetněkrát označil v nejrůznějších rozhovorech za svého dobrého přítele.

There’s never been someone like Warren, and countless people, myself included, have been inspired by his wisdom. It’s been one of the great privileges of my life to know him. And there’s no question that Warren is leaving Berkshire in great hands with Greg. pic.twitter.com/7p5zXtq5hP

