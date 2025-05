5 přetrvávajících mýtů o Stevu Jobsovi

Mezi nejrozšířenější představy o Stevu Jobsovi patří ta, že byl nesnesitelným šéfem, který své zaměstnance tvrdě kritizoval a ponižoval. Realita je však o něco složitější. Jobs byl bezpochyby náročný a nesmlouvavý, především pokud šlo o kvalitu práce. Byl perfekcionista posedlý detaily, a pokud něco nesplňovalo jeho vysoké standardy, dal to jasně najevo. Jeho přímost a rychlá rozhodnutí mohla být pro mnohé nepříjemná, ale nikdy nešlo o osobní útoky. V konečném důsledku jeho tvrdý přístup vycházel z touhy tvořit dokonalé produkty, nikoliv z potřeby někoho ponižovat.

Dalším mýtem je představa, že Jobs byl chladný a neustále vážný. Ti, kteří ho znali osobně, ale potvrzují, že měl velmi specifický a často kousavý smysl pro humor. Brent Schlender, spoluautor knihy Becoming Steve Jobs, vzpomíná že Jobsovi byl humor ve skutečnosti blízký. Steve se rád smál a používal humor jako součást své komunikace, byť někdy ostřejšího rázu. Na veřejnosti působil seriózněji, ale v neformálním prostředí byl schopen uvolněného a vtipného chování.

Ano, Steve Jobs si formálně stanovil roční plat na symbolický jeden dolar, ale to rozhodně neznamená, že by žil skromně. Skutečnou odměnou pro něj byly akcie Applu, které mu postupně přinášely obrovské bohatství. Kromě toho mu Apple daroval například soukromé letadlo v hodnotě 88 milionů dolarů. Ve skutečnosti se tak stal jedním z nejbohatších lidí světa, přičemž jeho příjem plynul především z dividend a nárůstu hodnoty akcií. Mýtus o „jednodolarovém“ Jobsovi tedy představuje spíše chytrou marketingovou zkratku než úplnou pravdu.

Jobs byl technologický génius

Steve Jobs bezesporu patřil mezi největší vizionáře technologické éry, ale ne v tradičním smyslu technického génia. Nebyl inženýrem ani programátorem; jeho síla spočívala ve schopnosti spojovat technologii s uměním a designem. Jobs dokázal definovat, jak by měly produkty vypadat, jak by se měly používat a jaké emoce by měly v lidech vyvolávat. Byl spíše kurátorem a kreativním hybatelem než samotným technologickým inovátorem. Díky této kombinaci vize a smyslu pro detail vznikly produkty, které změnily svět.