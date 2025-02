Jak Steve Jobs schoval Porsche, aby získal investici do NeXT

Steve Jobs byl pověstný svou posedlostí dokonalostí a to nejen v produktech, které vytvářel, ale i v autech, která řídil. Jeho láska k Porsche 911 byla legendární a dlouhá léta si každých šest měsíců pořizoval nový model, aby se vyhnul nutnosti mít registrační značku. V roce 1987 se ale jeho ikonické sportovní auto stalo nečekaným problémem. V té době se Jobs snažil zajistit financování pro svou novou firmu NeXT, kterou založil po odchodu z Applu. Potenciálním investorem byl Ross Perot, miliardář, který vybudoval svůj úspěch na pragmatickém a šetrném přístupu k podnikání. Jobs se obával, že pokud Perot uvidí jeho Porsche 911 Turbo – a navíc i identický model jeho kolegy Randyho Adamse – mohl by dojít k závěru, že NeXT nepotřebuje žádné investice.

„Randy, musíme schovat Porshe!“

Když se Jobs dozvěděl, že Perot dorazí na návštěvu, okamžitě vtrhl do Adamsovy kanceláře se slovy: „Randy, musíme schovat Porsche!“ Adams se na něj nechápavě podíval. „Ross Perot se na nás přijde podívat a já nechci, aby si myslel, že máme tolik peněz,“ vysvětlil Jobs. Oba okamžitě přeparkovali svá auta tak, aby nebyla nikde vidět. Zda by Perot skutečně řešil, jakými auty jezdí vedení NeXTu, se už nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že taktika zafungovala – Perot nakonec do NeXTu investoval 20 milionů dolarů a dokonce získal místo v představenstvu.

Na první pohled se mohlo zdát, že Perotova investice nebyla nejšťastnější. NeXT se nikdy nestal komerčním úspěchem, jaký si Jobs představoval. Jenže o deset let později Apple koupil NeXT za 400 milionů dolarů – a tím vrátil Steva Jobse zpět do čela společnosti, kterou kdysi spoluzaložil. NeXT Software se stal základem pro macOS a později i iOS, operační systém, který dnes pohání iPhony a iPady. Bez Perotových milionů by možná Apple neměl svou druhou šanci a historie technologií by vypadala úplně jinak.

Zůstává otázkou, zda se Jobs Perotovi někdy přiznal ke „skrývání Porsche“, ale jedno je jisté – i ten největší perfekcionista někdy musí ohnout pravdu, aby dosáhl svého cíle.