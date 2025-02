Co byla nejdůležitější věc, kterou se Steve Jobs naučil při práci v Applu?

V roce 1992 měli poslučači MIT možnost zeptat se Steva Jobse po skončení jeho přednášky na několik otázek. Jedna z nich zněla, co je nejdůležitější věc, kterou se Steve Jobs naučil při práci v Applu. Steve nejprve pochválil otázku a poté téměř dvacet vteřin přemýšlel nad odpovědí. Nakonec Steve Jobs řekl následující: „Nejsem si jistý, jestli mě to naučila přímo práce v Applu, ale naučil jsem se to na základě dat, která jsem získal v Applu. Nyní mám na lidi dlouhodobější pohled. Když vidím, že se nějaká věc nedělá správně, není již moji první reakci vsát a jít to opravit. Snažím se naučit toho, kdo to podělal, jak to má udělat správně, abychom to příště neudělali opět špatně. Někdy je to bolestivé a já mám stále tendenci vstát a jít prostě opravit ten daný problém, ale to by nic nevyřešilo. Takže dlouhodobý pohled na lidi a jejich dlouhodobu prácije to nejdůležitější, co jsem se naučil u Applu.“