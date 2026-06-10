watchOS 27 přináší lepší měření kondice i spánku a chytrého parťáka pro cvičení

watchOS 27 přináší celou řadu příjemných vylepšení v oblasti sledování kondice a odpočinku. Uživatelé se mohou těšit na nové užitečné poznatky od trenéra Workout Buddy, přesnější sledování běhu ve vnitřních prostorách a několik dalších praktických funkcí.
Workout Buddy vás namotivuje i bez iPhonu
Virtuální cvičební parťák Workout Buddy získává nové, na posbíraných datech založené motivační funkce. Během cvičení vám bude poskytovat průběžné aktualizace o vašem aktuálním tempu, překonané vzdálenosti a délce trvání probíhajícího tréninku. Všechny tyto zprávy přitom vycházejí z vaší osobní fitness historie. Apple navíc upravil funkci tak, aby mohla fungovat, i když iPhone nebudete mít zrovna u sebe.
Uživatelé tak mohou zůstat motivovaní během svých sportovních aktivit, aniž by museli mít telefon schovaný v kapse nebo ho držet v ruce. Workout Buddy se kromě toho nově rozšiřuje o podporu španělštiny, takže španělsky mluvící sportovci obdrží personalizovanou motivaci ve svém preferovaném jazyce.
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Přesnější běh na pásu a synchronizace kroků
Sledování ušlé a uběhnuté vzdálenosti v krytých prostorech bude díky watchOS 27 o poznání přesnější. Apple uvádí, že díky vylepšeným algoritmům pro sledování pohybu dokážou hodinky lépe změřit vzdálenost na běžeckém pásu přímo z vašeho zápěstí, a to opět bez nutnosti připojení k iPhonu. Mapy tras v aplikaci Kondice se taktéž dočkaly vylepšení přesnosti, což uživatelům po dokončení aktivity poskytne detailnější pohled na jejich cvičební dráhy.
Přesnějšího měření se dočká také samotné sledování spánku, i když Apple zatím nespecifikoval konkrétní technologické změny, které za tímto vylepšením stojí. Aktualizace nakonec přináší i velmi užitečnou opravu synchronizace. Kroky zaznamenané v aplikaci Zdraví se tak nyní budou konečně bez problémů synchronizovat přímo s aplikací Kondice.