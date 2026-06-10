Majitelé iPhonů mají další výhodu. Apple přidal funkci, která šetří čas každý den

Apple nenápadně rozšířil podporu své funkce Apple Pay pro veřejnou dopravu, která umožňuje platit jízdné pouhým přiložením iPhonu nebo Apple Watch k turniketu či terminálu. Nově je služba dostupná v dalších velkých městech Spojených států, což potvrzuje, že Apple dál posiluje pozici iPhonu jako univerzální digitální peněženky. Pro uživatele jde o jednu z nejpraktičtějších funkcí Apple Pay. Díky takzvanému Express Mode totiž není nutné telefon odemykat, používat Face ID ani Touch ID. Stačí zařízení přiložit ke čtečce a platba proběhne okamžitě.
Apple přidal další americká města
Podpora Apple Pay pro veřejnou dopravu nyní funguje ve významných metropolitních oblastech napříč Spojenými státy. Apple aktuálně uvádí podporu v těchto městech:
- Atlanta
- San Francisco Bay Area
- Boston
- Chicago
- Dallas
- Houston
- Los Angeles
- New York
- Orange County
- Philadelphia
- Portland
- San Diego
- Seattle
- Washington, D.C.
Zatímco některá z těchto měst podporují Apple Pay v dopravě už několik let, například Dallas a Houston získaly podporu teprve v průběhu června 2026.
Stačí přiložit iPhone a projít
Největší výhodou systému je právě režim Express Transit. Po jeho aktivaci se zvolená platební nebo dopravní karta používá automaticky při průchodu turnikety či nástupu do dopravního prostředku. Uživatel nemusí vytahovat peněženku, odemykat telefon ani potvrzovat platbu. Celý proces funguje podobně jako klasická bezkontaktní karta, ale s výhodami digitální peněženky. Funkci aktivujete jednoduše v Nastavení → Peněženka a Apple Pay → Expresní dopravní karta, kde si zvolíte kartu určenou pro platby v dopravě.
Funguje dokonce i po vybití baterie
Málokdo ví, že Apple myslel i na situace, kdy se iPhone vybije. Modely od iPhonu XS a novější podporují technologii energetické rezervy, díky které lze v některých případech využívat Express Transit ještě několik hodin po úplném vybití zařízení. To může být obrovská výhoda zejména při cestování v zahraničí nebo během dlouhých dnů mimo domov.
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Každé město má vlastní pravidla
Způsob fungování se ale liší podle konkrétního dopravního systému. Některá města umožňují platit běžnou platební kartou uloženou v Apple Pay, zatímco jiná vyžadují speciální digitální dopravní kartu. Například v Houstonu si uživatelé musí do aplikace Peněženka přidat virtuální kartu RideMETRO, zatímco v Dallasu lze jízdné uhradit prakticky jakoukoliv bezkontaktní kreditní nebo debetní kartou uloženou v Apple Pay.
Podpora sahá daleko za hranice USA
Apple Pay pro veřejnou dopravu není omezen pouze na Spojené státy. Technologie je dostupná také v řadě dalších významných světových metropolí včetně Londýna, Tokia, Hongkongu, Toronta, Pekingu nebo Šanghaje. Apple dlouhodobě pracuje na tom, aby se iPhone stal plnohodnotnou náhradou za fyzickou peněženku. Vedle platebních karet, digitálních klíčů od automobilů nebo občanských průkazů v některých regionech je právě veřejná doprava dalším důležitým krokem k tomu, aby uživatelé mohli nechat klasickou peněženku doma. Pokud cestujete do některého z podporovaných měst, vyplatí se předem zkontrolovat podmínky místního dopravce. V mnoha případech vám totiž Apple Pay umožní nastoupit do metra, autobusu nebo tramvaje během několika sekund bez nutnosti kupovat jízdenku či hledat automat.