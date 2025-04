New York metro a Apple Pay Express, dokonalá kombinace!

Apple Pay Express je funkce, která zatím není ve většině světa dostupná. To však neplatí pro New York, kde můžete využít tuto funkci pro placení za metro. Jakmile použijete Apple Maps pro navigaci v rámci městské dopravy v New Yorku., samotné Apple Pay vás vyzve, abyste platili za veřejnou dopravu pomocí iPhone. Pokud nechcete z New Yorku suvenýr v podobě Metro Card, pak je to nejlepší možnost, jakou volit. Expresní režim funguje i s kartami ze zemí, které zatím Expresní režim nepodporují. Stačí jej aktivovat, a to jak pomocí certifikátu banky, tak pomocí funkce v nastavení Apple Pay.

Aby funkce mohla fungovat, je zásadní si uvědomit, že v New Yorku platíte za vstup do metra. Zda jedete 2 hodiny z Long Island na konec Bronxu nebo jednu zastávku nikoho nezajímá. Platíte zkrátka za vstup a to 2,99$. Platit můžete buď pomocí před nabité Metro Card nebo pomocí kreditní karty nebo Apple Pay. V případě, že si aktivujete na Apple Pay Expresní režim, máte možnost zkrátka projít přes turniket a jen přiložit telefon který vytáhnete z kapsy ke čtečce karet. Stejně tak můžete přiložit Apple Watch. Nemusíte přitom používat Face ID, Touch ID ani jinak zadávat kód. Expresní režim totiž funguje tak, že není potřeba žádné ověření platby. To má hned dvě zásadní výhody. Tou první je, že se nemusíte zdržovat a opravdu jen přiložíte mobil a otočíte turniketem. Věřte, že vám to v často přeplněném metru ušetří spoustu času a nervů. Další výhodou je, že se svezete i když se vám vybije telefon. V rámci expresního režimu totiž funguje Apple Pay i v případě, kdy je telefon vybitý a nelze jej zapnout.

Je také důležité počítat s tím, že kvůli bezpečnosti expresní režim funguje pouze v metru. Pokud tedy budete chtít poté co vyjdete z metra zaplatit v 7eleven, budete muset Face ID samozřejmě použít. Pokud by vám někdo ukradl telefon, zaplatí ním maximálně 2,99$ za metro, než telefon zablokujete. Jedná se o skvělou funkci, která skutečně usnadňuje život. Pokud tedy vyrazíte do New Yorku, rozhodně expresní režim v Apple Pay vyzkoušejte.