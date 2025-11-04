Tato oblíbená evropská turistická destinace začíná v MHD podporovat Apple Pay Express!

Pokud jste někdy cestovali po Skotsku, víte, že město Edinburgh patří k těm místům, kde se moderní technologie přirozeně prolínají s historickým kouzlem. A právě teď k tomu přibylo další zajímavé spojení, které potěší fanoušky Applu. Tamní tramvaje a autobusy totiž nově podporují Apple Pay Express Mode, tedy možnost zaplatit jízdné iPhonem nebo Apple Watch bez nutnosti zařízení vůbec odemykat.
Funkce byla spuštěna před několika týdny a navazuje na srpnové rozšíření v oblasti Greater Manchester, které bylo vůbec prvním mimo Londýn, kde se Express Mode v britské dopravě objevil. Edinburgh se tak oficiálně stal druhou metropolí ve Spojeném království, která tento systém zavádí, a zároveň první skotskou destinací, která ho plně nasazena.
V praxi přitom vše funguje naprosto jednoduše. Stačí přiložit iPhone nebo Apple Watch k čtečce u turniketu či ve voze a během okamžiku se na displeji zobrazí známé zelené zaškrtnutí potvrzující úspěšnou platbu. Není potřeba aktivovat Face ID, Touch ID ani zadávat kód, takže cestující mohou nastoupit a zaplatit doslova jedním pohybem. Velkým benefitem tohoto řešení je i to, že Express Mode funguje několik hodin po vypnutí zařízení díky rezervnímu napájení čipu NFC. Jinými slovy, vaše jízdenka v kapse neumře, ani když iPhone ano.
Funkce Express Mode se nastavuje v aplikaci Peněženka, kde si uživatelé mohou určit, kterou kartu chtějí pro cestování používat jako výchozí. Apple tuto technologii postupně rozšiřuje po celém světě, přičemž kromě Londýna či Manchesteru ji dnes najdete také v New Yorku, Tokiu, Pekingu, Sydney a dalších velkých městech. Edinburgh se tak zařazuje mezi moderní evropská centra, která chtějí svým obyvatelům i turistům nabídnout rychlejší, pohodlnější a bezpečnější cestování.