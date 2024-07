Michael Scott: Seznamte se s nejdrsnějším CEO Applu, který vyhazoval lidi pro zábavu

Michael Scott, muž, který se stal prvním CEO společnosti Apple Computers, byl v jejím čele od roku 1977 až do roku 1981. O to, aby tuto pozici začal zastávat, jej požádal Mike Markkula, o kterém jste se mohli dočíst v jednom z našich nedávných článků. Mike Markkula byl muž, který do Applu nalil 250 000$ a z obyčejné firmy udělal korporát a to nejdůležitější, akciovou společnost. Nabízelo se sice, že se CEO stane Steve Wozniak nebo Steve Jobs, ovšem ti byli velmi mladí a nezkušení, a proto Markkula požádal svého přítele Michaela Scotta, aby se této pozice ujal.

Původně působil Scott jako ředitel výroby čipů v National Semiconductor. Scott se však rozhodl, že to vyzkouší, a nakonec zůstal v Applu čtyři roky. Mimochodem, důvod, proč se šéfovského křesla nechtěl ujmout sám Markkula, i když byl třetinový vlastník Applu, byl ten, že byl v té době ve svých necelých 35 letech již tak za vodou, že zkrátka nemusel a ani nechtěl pracovat.

Pokud je něco, čím se Scott jako CEO Applu skutečně proslavil, byl to den, na který se dodnes v Applu vzpomíná jako na černou středu. 25. února 1981 Scott osobně propustil čtyřicet zaměstnanců Applu, včetně poloviny týmu Apple II. Důvod byl prostý – myslel si, že jsou nadbyteční. To, že někdo vyhodí zaměstnance z firmy, které šéfuje, by nebylo nic tak strašného a děje se to den co den, ovšem Michael Scott vše okořenil tím, že ještě v ten den stihl uspořádat pro zbývající zaměstnance večírek, kde se smáli těm, které vyhodil a Scott zde prohlásil: „Říkal jsem si, že když už mě funkce CEO v Applu nebude bavit, skončím. Ale teď jsem změnil názor. Až mě to přestane bavit, budu vyhazovat lidi tak dlouho, dokud to zase nebude zábavné!“

Pár týdnů po této události byl Scott zbaven funkce a odvolán z pozice CEO společnosti. Stal se z něj místopředseda, což sice vypadá jako něco důležitého, ale v hierarchii Applu to v té době byla pozice, kde neměl prakticky žádnou moc o čemkoli rozhodovat, což bylo přesně to, co ostatní představitelé Applu chtěli.