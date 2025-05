Lego uvedlo stavebnici legendární lampičky Pixar!

Společnost Lego představila zbrusu novou stavebnici lampičky Pixar. Lampa, která se stala nejen logem, ale i symbolem studia Pixar, které vlastnil Steve Jobs, který jej později prodal společnosti Disney. Původně byl Pixar součástí počítačové sekce Lucasfilms a to až do roku 1986, kdy jej koupil spoluzakladatel Applu Steve Jobs. Právě za doby Jobse pak vznikly první díly dnes již legendárních animovaných sérií a Jobs následně studio prodal Disney, čím si mimo akcií a financí vysloužil také křeslo ve správní radě Disney. Stavebnice lampičky nese označení LEGO® Ideas ǀ Disney Pixar Luxo Jr. (21357) a vznikla v rámci takzvaných Lego Ideas, tedy stavebnic, které navrhují sami fanoušci.

Sestavitelný výstavní model se bude skvěle vyjímat jako výzdoba pracovny a je plně pohyblivý, stejně jako poskakující a otáčející se filmová postavička, která mu byla předlohou. Součástí stavebnice je také sestavitelný míč Disney Pixar, který lze otevřít a odhalit tak skryté odkazy na oblíbené filmy od studia Disney Pixar: Vzhůru do oblak, Úžasňákovi, Ratatouille, Příšerky s.r.o., Toy Story a Hledá se Nemo. Tato filmová stavebnice z kostek představuje nostalgický dárek pro fanoušky studia Disney Pixar, kteří obdivují to, jak tyto filmy vnáší lidské pohyby a emoce do neživých předmětů. Luxe Jr. můžete dokonce vystavit stojícího na míči, jako by ho vyfukoval, stejně jako v krátkém filmu z roku 1986. Návod na stavění najdete v krabici a v aplikaci LEGO Builder, která vás provede vaší kreativní cestou. Lampa je již nyní k dispozici přímo na Lego.com za cenu 72€.