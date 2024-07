Mike Markkula: Muž, který vlastnil 1/3 Applu a udělal z Applu firmu v tom pravém slova smyslu

Mike Markkula je muž, o kterém jste pravděpodobně nikdy neslyšeli a přesto byl tím klíčovým na cestě Applu na výsluní. Pokud dnes sledujete nesmysly na Instagramu, kde někdo z dětského pokojíčku svých rodičů mluví o tom, jak je důležité dosáhnout finanční nezávislosti a radí vám, jak na to, tak Mike byl člověk, který to zkrátka dokázal. Jako marketingový manažer společnosti Intel a Fairchild Semiconductor dostal opce na akcie, které v té době rostly na hodnotě raketovou rychlostí a právě díky tomu se Mike ve svých 33 letech ocitl v důchodu s tím, že už do smrti nemusí pracovat, protože vydělal miliony dolarů. Mike investoval do pár firem, které lze dnes označit jako start-upy a aby nezahálel, tak každé pondělí přece jen pracoval, respektive konzultoval firmy, do kterých dal své peníze.

Zbytek týdne se Mike poflakoval a užíval si peněz, které měl na účtech. To se však mělo již brzy změnit a to když společný přítel Mike Markkula a Steva Wozniaka představil Mikovi právě Steva Wozniaka a Steva Jobse, kteří v té době hledali investora pro svoji novou a nadějnou společnost Apple Computers. Apple v té době potřeboval kapitál a snažil se oslovit všemožné investory. Zatímco někteří jako například Don Valntine označil Steva Jobse za odpadlíka lidské rasy a člověka, do kterého by neinvestoval jediný dolar, Mike Markkula viděl v Applu potenciál. Když Steve Jobs a Steve Wozniak viděli muže, který je nejen ochotný investovat do jejich firmy 250 000$ dolarů, což bylo na tu dobu neskutečně moc peněz, ale hlavně muže, který pracoval ve skutečné firmě, která byla pro oba muže do jisté míry vzorem, neváhali a s Mikem si plácli.

Mike nakonec vložil do společnosti 80 000$ a dalších 170 000$ do Applu investoval v podobě půjčky. Za to získal 1/3 celé společnosti. Společností, která se změnila z Apple Computer na Apple Computer Inc., tedy na akciovou společnost a Markkula se stal třetinovým vlastníkem akcií společnosti. Kromě toho Marrkula dokázal povznést dva kluky z garáže na úroveň skutečné firmy. Zavedl řadu korporátních věcí, které znal z Intelu, kde dříve působil. Apple se tak stal skutečnou společností, ve které začala platit korporátní pravidla. Právě Mike Markkula také dovedl do společnosti svého přítele Michaela Scotta, který se stal prvním CEO společnosti Apple a působil v této roli od února 1977 do března 1981. Poté jej nahradil právě Mike Markkula, která funkci CEO zastával od roku 1981 do roku 1983. Poté jej nahradil většině fanouškům dobře známý John Sculley, který osobně vyhodil ze společnosti Steva Jobse.

Markkula působil v Applu až do roku 1997 a to jako předseda představenstva. Byl to také on, kdo se postavil na stranu Johna Sculleyho ve sporu se Stevem Jobsem a i díky tomu opustil Steve Jobs Apple. V roce 1997 Markkula Apple definitivně opustil a Steve Jobs se vrátil zpět do společnosti a stal se jejím CEO. Obecně se má za to, že dnes již 82letý pán tehdy prodal většinu akcií Applu. Pokud by je však neprodal, vlastnil akcie za 1,2 bilionu dolarů a byl by jednoznačně nejbohatším mužem na světě.