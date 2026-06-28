Když Steve Jobs přepsal pravidla. Vzpomínáme na revoluční první MacBook Air

Píše se leden roku 2008 a Steve Jobs na pódiu konference Macworld Expo předvádí jeden ze svých nejikoničtějších kousků. Bere do ruky obyčejnou papírovou kancelářskou obálku a k úžasu všech přítomných z ní vytahuje plnohodnotný počítač. Světlo světa právě spatřil první MacBook Air, který Apple hrdě označil za nejtenčí notebook na světě. Tímto legendárním okamžikem se navždy změnilo směřování celého počítačového průmyslu.
První generace vyrazila všem dech svým elegantním hliníkovým designem, který v nejširším bodě měřil pouhých 1,93 centimetru a v tom nejtenčím neuvěřitelné 4 milimetry. Kompromisy ale byly pro dosažení těchto proporcí nevyhnutelné. Srdcem počítače byl na zakázku zmenšený procesor Intel Core 2 Duo s taktem 1,6 GHz, kterému sekundovaly pevně integrované 2 GB operační paměti. Pro uložení dat sloužil pomalý 1,8palcový 80GB pevný disk. Nároční uživatelé si tehdy mohli připlatit astronomickou částku za průkopnický 64GB SSD disk, který stál téměř tisíc dolarů navíc. Nádherný 13,3palcový displej doplňovala ikonická podsvícená klávesnice a vůbec poprvé i prostorný trackpad s podporou multidotykových gest.
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Aby mohl být jablečný notebook tak extrémně tenký, musel Apple udělat do té doby nemyslitelné kroky. Zcela odstranil optickou CD/DVD mechaniku a nabídku portů osekal na naprosté minimum. Na pravém boku se pod speciální výklopnou krytkou skrýval pouze jeden jediný USB port, micro-DVI konektor pro připojení monitoru a sluchátkový jack.
Zatímco mnozí tehdejší kritici tyto radikální škrty zpochybňovali a počítači vyčítali slabší výkon či chybějící ethernet, historie dala Applu za pravdu. První MacBook Air sice nebyl dokonalý, ale de facto definoval zcela novou kategorii prémiových ultrabooků, ukázal cestu k bezdrátové budoucnosti a položil základy pro design notebooků na další desetiletí.