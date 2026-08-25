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Zavírá se kus historie: Apple nečekaně ukončil provoz ikonického Apple Storu z éry Steva Jobse

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Sociální sítě obletěla zpráva, která zasáhne nejednoho jablečného nostalgika. Jak dokazuje nedávný příspěvek na Instagramu, Apple se rozhodl trvale uzavřít svou pobočku v nákupním centru Briarwood. Nejednalo se přitom o ledajaký obchod. Byla to jedna z posledních prodejen, která si zachovala svůj původní vzhled z dob, kdy společnost ještě vedl Steve Jobs.

Stroj času do roku 2007

Fotografie z července 2007 (viz galerie) ukazuje klasickou šedou fasádu s centrálně umístěným svítícím logem nakousnutého jablka. Fascinující je pohled na druhou polovinu obrázku z července letošního roku 2026. Zatímco zbytek světa prošel obrovským vývojem, vzhled této prodejny zůstal po neuvěřitelných 19 let naprosto stejný.

Apple Store 2026 08 24 v 19.32.37 Apple Store 2026-08-24 v 19.32.37
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Apple Store 2026 08 24 v 19.31.32 Apple Store 2026-08-24 v 19.31.32
Apple Store 2026 08 24 v 19.31.22 Apple Store 2026-08-24 v 19.31.22
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Apple Store 2026 08 24 v 19.30.02 Apple Store 2026-08-24 v 19.30.02
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Nostalgie a nevyhnutelný vývoj

Zavírání těchto ikonických obchodů je bohužel nevyhnutelným krokem. Apple již řadu let transformuje svou maloobchodní síť. Zmizely masivní kovové obklady, které nahradil světlý kámen, obří prosklené tabule a mnohem teplejší dřevo. Moderní prodejny navíc slouží jako vzdušná komunitní centra, kterým menší úzké prostory z nultých let přestávají kapacitně stačit.

Zdroj
Diskuze
Apple

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