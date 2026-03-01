Zavřít reklamu

Apple dočasně zavírá své obchody ve Spojených arabských emirátech

Jiří Filip
Situace na Blízkém východě se začíná čím dál tím víc vyostřovat, na což nyní reaguje i Apple. Ten totiž nyní dočasně zavírá všechny své kamenné prodejny ve Spojených arabských emirátech. Konkrétně jde o pětici obchodů, z nichž tři se nachází v Abú Dhabí a dva v Dubaji. Pokud byste si tedy v těchto dnech chtěli odskočit pro nový iPhone nebo jen nasát atmosféru ikonických Apple Storů, máte smůlu – minimálně do úterý 3. března zůstanou jejich dveře zavřené.

Apple Dubai Mall 2

Podle informací na oficiálním webu Applu se uzavření týká mimo jiné i velmi frekventované pobočky v Dubai Mall, která leží jen kousek od slavného mrakodrapu Burj Khalifa. Právě tam se už objevilo oznámení, že obchod zůstane zavřený „do odvolání“. Stejný osud potkal i další pobočky v nákupních centrech Mall of the Emirates v Dubaji a Yas Mall, Al Jimi Mall či Al Maryah Island v Abú Dhabí.

Oficiální vyjádření Applu zatím chybí, nicméně je zcela jasné, že se jedná o bezpečnostní opatření kvůli nynější situaci na Blízkém východě. Konkrétně je řeč o nedávných úderech Spojených států a Izraele na Írán. Uzavření zároveň časově odpovídá doporučení emirátské vlády, která vyzvala soukromé společnosti, aby od 1. do 3. března omezily přítomnost zaměstnanců na otevřených pracovištích, pokud je to možné.

