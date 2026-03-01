DROZD: Tuto aplikaci by měl mít v telefonu každý Čech, který jede do zahraničí

DROZD. Tak přesně takto se jmenuje již léta fungující služba, která je nyní kvůli současnému dění na Blízkém východě v popředí zájmu mnoha Čechů. A není se čemu divit – její potenciál je totiž velký, jelikož jim může v krajním případě až zachránit život. Pojďme si tedy tuto věc v krátkosti představit.
O službě DROZD nejspíš valná většina z vás již slyšela a mnozí z vás ji určitě i využili. Ve zkratce se jedná o informační systém fungující od roku 2009, díky kterému má Ministerstvo zahraničních věcí lepší přehled o tom, kolik Čechů je zrovna v zahraničí. Ty může následně pomocí SMS zprávy kontaktovat a upozornit je tak na problémy, které se právě v jejich destinaci objevily a to ať se jedná právě o terorismus či běsnění živlů. Díky zprávám mají turisté o všem velmi dobrý přehled a mohou se tak například připravit na blížící se hrozbu.
Zprvu byla k dispozici pouze webová verze DROZDa, která sloužila de facto jen k registraci uživatelů. V roce 2018 však vydalo Ministerstvo zahraničních věcí aplikaci DROZD pro iOS a Android, která sloužila jednak k rychlé registraci do informačního systému, ale také třeba k rychlému přístupu ke kontaktům záchranných složek v dané zemi či k na nejbližší zastupitelský úřad v jejich okolí, na který se mohou v případě problémů obrátit. Hodit se mohou ú jednoduché návody pro první pomoc či rady, jak se v určitých krizových situacích chovat. V současné době je ale bohužel DROZD zase jen webový – v App Store byste jej totiž hledali marně.
Fotogalerie
Grafické zpracování webové verze DROZDA sice není žádným zázrakem, přesto je pro lidi v zahraničí víc než užitečným parťákem. Registrace přes ní do stejnojmenného informačního systému je navíc skutečně jednoduchá a rychlá. Stačí totiž vyplnit jen své základní údaje, pár věcí z vašich dokladů a cíl cesty a vše je hotovo. Pro registraci je však samozřejmě potřeba mít přístup k internetu, informační zprávy pak mohou chodit přes SMS.
Pokud tedy v následujících týdnech do zahraniční vyrážíte či v zahraniční jste, není od věci si zejména kvůli nynějšímu dění ve světě DROZDa zaregistrovat a třeba si i vytvořit přes ikonu pro sdílení a následně možnost Přidat na plochu zástupce ve vašem iPhonu, přes kterého se vždy snadno do webové aplikace přihlásíte.