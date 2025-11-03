Zavřít reklamu

iOS 26.1 vrací na iPhone ikonickou funkci z roku 2007!

Jan Vajdák
Apple chystá pro uživatele iPhonů aktualizaci iOS 26.1, která sice přináší drobnou, ale velmi užitečnou novinku. A sice novou funkci „slide to stop“ pro vypnutí budíku. Doposud bylo v aplikaci Hodiny k dispozici pouze velké tlačítko „Stop“. To však mnozí uživatelé mohli omylem stisknout, což často vedlo k nechtěnému vypnutí budíku a následnému zpoždění. Nové řešení tento problém eliminuje. Budík se nyní vypíná posunutím prstu po liště, podobně jako dříve při známém gestu „slide to unlock“ na starších iPhonech.

ios 26 1 slide to stop

Tento návrat ke klasickému posuvníku nejenže snižuje riziko nechtěného vypnutí, ale zároveň působí jako příjemné připomenutí ikonického designu iPhonu z let 2007 až 2016. Jelikož Apple minulý týden vydal Release Candidate verzi systému, očekává se, že aktualizace iOS 26.1 bude zpřístupněna veřejnosti už začátkem tohoto týdne. A to už možná dnes nebo zítra.

