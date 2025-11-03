iOS 26.1 vrací na iPhone ikonickou funkci z roku 2007!

Apple chystá pro uživatele iPhonů aktualizaci iOS 26.1, která sice přináší drobnou, ale velmi užitečnou novinku. A sice novou funkci „slide to stop“ pro vypnutí budíku. Doposud bylo v aplikaci Hodiny k dispozici pouze velké tlačítko „Stop“. To však mnozí uživatelé mohli omylem stisknout, což často vedlo k nechtěnému vypnutí budíku a následnému zpoždění. Nové řešení tento problém eliminuje. Budík se nyní vypíná posunutím prstu po liště, podobně jako dříve při známém gestu „slide to unlock“ na starších iPhonech.
Tento návrat ke klasickému posuvníku nejenže snižuje riziko nechtěného vypnutí, ale zároveň působí jako příjemné připomenutí ikonického designu iPhonu z let 2007 až 2016. Jelikož Apple minulý týden vydal Release Candidate verzi systému, očekává se, že aktualizace iOS 26.1 bude zpřístupněna veřejnosti už začátkem tohoto týdne. A to už možná dnes nebo zítra.