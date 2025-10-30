iOS 26.1 přináší čtyři nové možnosti přizpůsobení iPhonu!

Apple se s příchodem iOS 26.1 zaměřuje na větší míru ovládání a pohodlí pro uživatele. V novém systému najdete čtyři nové možnosti nastavení, které vám umožní upravit vzhled i funkčnost iPhonu podle vašich představ.
Nové volby pro Liquid Glass design
Design Liquid Glass se v iOS 26 stal výraznou novinkou, ale ne každému vyhovoval. V iOS 26.1 proto přibyl přepínač, který najdete v Nastavení → Zobrazení a jas → Liquid Glass. K dispozici jsou dvě varianty: „Clear“ (průhledná) a „Tinted“ (zatmavená). Zatmavená verze přidává kontrast a lepší čitelnost napříč systémem.
Možnost vypnout gesto fotoaparátu
Dosud bylo možné spustit fotoaparát přejetím vlevo na zamčené obrazovce – a tuto možnost nebylo možné deaktivovat. V iOS 26.1 je konečně dostupné nové nastavení, které toto chování umožní vypnout. Najdete ho v Nastavení → Fotoaparát jako volbu „Přejetím na zamčené obrazovce spustit fotoaparát“.
Bezpečnější budíky a časovače
Apple také upravuje ovládání budíků a časovačů na zamčené obrazovce. Místo jednoho velkého tlačítka „Stop“ se nyní zobrazuje gesto „Slide to stop“, které snižuje riziko nechtěného vypnutí. Pokud vám to nevyhovuje, můžete se v Nastavení → Zpřístupnění → Dotyk vrátit zpět na klasické jednoťukové chování přes přepínač „Preferovat akce jedním dotykem“.
Více možností pro Záznam obrazovky
Funkce Záznam obrazovky pro záznam videa a zvuku přímo na zařízení dostává další možnosti. Nově lze změnit cílové umístění nahrávek (ve výchozím stavu složka Stahování) a zapnout „Pouze audio“ režim. Obojí najdete v Nastavení → Obecné → Záznam obrazovky.
S iOS 26.1 tak Apple reaguje na zpětnou vazbu uživatelů a umožňuje větší míru kontroly nad vzhledem i chováním zařízení. Finální verze by měla být dostupná již brzy.
Já mám nějakou chybu s iOS 26. Tichý režim nemám zapnutý a nerušit taky vypnuto a přesto po nezvoní telefon. Musím boční přepínač překliknout na tichý a pak zpět.