Testování finišuje! Apple vydal RC bety iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 a visionOS 26.1

Přestože jsme se vydání veřejné verze iOS 26 a dalších nových OS Applu dočkali teprve před měsícem, kalifornský gigant nelení a před malou chvílí rozjel další kolo beta testování nových verzí těchto systémů. Řeč je konkrétně o 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 a visionOS 26.1, které jsou tak v tuto chvíli dostupné v rámci vývojářského beta testování coby 5. vývojářské bety, které jsou zároveň RC (tedy dost možná finální verzí). Jejich instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, máte-li tedy povolené stahování vývojářských beta verzí.
Fotogalerie
Jelikož se jedná o RC bety, logicky se v nich nic velkého nového neobjevuje. V předešlých betách však dorazila například nálož nových emoji či podpora zálohování fotek aplikacemi třetích stran na pozadí.