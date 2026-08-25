Garmin fēnix 9 (Pro) oficiálně představeny. Nabídnou obří AMOLED, titan i výdrž až 57 dní

Garmin před pár minutami oficiálně představil novou generaci svých prémiových sportovních hodinek fēnix a nutno uznat, že oba tyto modely stojí opravdu za to a troufnu si říci, že i optikou uživatelů Apple Watch dokáží zaujmout. Nové fēnix 9 a fēnix 9 Pro totiž přinášejí několik poměrně výrazných změn, přičemž Garmin se tentokrát nezaměřil jen na tradiční sportovní funkce. U modelu Pro totiž přidává titanové tělo, satelitní a LTE komunikaci, výrazně jasnější AMOLED displej a v případě vybraných variant také solární nabíjení. Základní fēnix 9 přitom začínají na 999,99 dolarech, zatímco fēnix 9 Pro startují na 1099,99 dolarech. V obou případech jsou dostupné velikosti 43, 47 a 51 mm.
fēnix 9 dostaly výrazně lepší AMOLED
Garmin u fēnix 9 ponechal AMOLED displej, který je ale nově až dvakrát jasnější než u předchozí generace. Nechybí ani safírové sklíčko odolné proti poškrábání, utěsněná tlačítka a voděodolnost do hloubky 40 metrů. Hodinky navíc dostaly 64GB úložiště, což je dvojnásobek oproti fēnix 8. Garmin uvádí, že do nich lze uložit až 7000 oblíbených skladeb a stáhnout podstatně více map.
Právě navigace se má rovněž výrazně zrychlit. Garmin použil o 50 % více operační paměti a nový mapový engine, díky kterému má být posouvání map až o 30 % rychlejší. Přibyla také perspektivní zobrazení, která mají usnadnit orientaci v terénu.
Garmin Epic spojí několik aktivit do jednoho příběhu
Zajímavou softwarovou novinkou je Garmin Epic. Funkce dokáže v Garmin Connect spojit několik aktivit z různých dnů, týdnů nebo dokonce měsíců do jednoho uceleného příběhu. Uživatel si tak může například vytvořit jeden „Epic“ z několikadenního výletu, přidat k němu fotografie a následně jej sdílet s ostatními.
Garmin zároveň vylepšil sledování výdrže při sportu. Nové stamina zones a stamina curve mají ukazovat, jak se vytrvalost uživatele mění v čase v závislosti na tréninku a zlepšování kondice. Hodinky tak mají pomoci lépe odhadnout, kdy ubrat a kdy naopak ještě přidat.
Garmin Fenix 9
fēnix 9 Pro poprvé v titanu a se skvělou výdrží
Ještě zajímavější jsou fēnix 9 Pro. Ty jsou vůbec první generací fēnix, která dostává titanové pouzdro. Garmin přitom použil speciální technologii nano-molding, která kombinuje kov a plast na molekulární úrovni. Výsledkem má být pevnější konstrukce při současném snížení tloušťky a hmotnosti hodinek.
AMOLED displej u Pro pak nabídne jas až 3000 nitů. Největší 51mm varianta má navíc vůbec největší displej, jaký se kdy v řadě fēnix objevil. Má úhlopříčku 1,5″, což představuje 15% nárůst oproti fēnix 8, aniž by se zvětšilo samotné pouzdro.
A právě baterie je u nových Garmin asi jednou z nejzajímavějších věcí. fēnix 9 zvládnou v režimu chytrých hodinek až 29 dní, zatímco fēnix 9 Pro se dostanou až na 31 dní. Vybrané modely Pro navíc podporují solární nabíjení a v ideálních podmínkách dokážou nabídnout až 57 dní výdrže. Garmin tento údaj počítá při celodenním nošení a třech hodinách denně venku při osvětlení 50 000 luxů.
Garmin Fenix 9 Pro
Satelit a LTE i bez telefonu
Další velkou novinkou Pro modelů je integrovaná konektivita inReach. Uživatel tak může prostřednictvím satelitu a LTE komunikovat, posílat zprávy nebo v případě nouze aktivovat SOS, aniž by měl u sebe telefon.
Novinkou je také Garmin Locate, díky kterému mohou blízcí přes Garmin Messenger sledovat polohu uživatele. Hodinky navíc dokážou přes satelit nebo LTE přijímat předpověď počasí pro konkrétní místo. Zajímavé je, že inReach je tentokrát dostupný ve všech třech velikostech fēnix 9 Pro – tedy 43, 47 i 51 mm.
Přibyla i zelená svítilna
Garmin nezapomněl ani na jednu z funkcí, které si uživatelé jeho sportovních hodinek oblíbili. Integrovaná LED svítilna nově dostává zelený režim, který má pomoci zachovat noční vidění například při pohybu venku po setmění.
Nové fēnix 9 a fēnix 9 Pro tak působí jako poměrně důkladný posun celé řady. Garmin se nesnaží změnit její základní filozofii, ale přidává rychlejší hardware, lepší displeje, propracovanější tréninkové funkce a u Pro modelů také konektivitu, která může být pro outdoorové aktivity opravdu užitečná.
A především u fēnix 9 Pro je vidět, že Garmin chce nabídnout hodinky, které budou nejen sportovním nástrojem, ale zároveň pořádně prémiovým kusem hardwaru. Titan, 3000 nitů, satelitní komunikace a až 57 dní výdrže už je kombinace, která dokáže zaujmout i mimo svět hardcore sportovců. Co se pak týče prodeje, hodinky míří na pulty obchodů podle tiskové zprávy ode dneška, tedy alespoň v USA. V České republice jsou zatím dle našeho rychlého průzkumu e-shopů na předobjednávku s dodáním od 1. září – tedy od příštího úterý.