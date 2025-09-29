Zavřít reklamu

Garmin Brno slaví narozeniny, dárky v podobě slev ale dostanete vy

Tiskové zprávy
Adam Kos
0

Komerční sdělení: Garmin Brno si pro své zákazníky připravil příjemnou narozeninovou slevu, protože ti tak mohou na koupi vybraných produktů ušetřit několik tisíc Kč. Stačí sledovat modrý banner NAROZENIVÁ AKCE.

Ušetřit můžete na modelech populárních řad, včetně Garmin Instinct 3, Forerunner 965, Venu 3, Venu 2, Vívoactive 5 atd. Akce končí 5. října o půlnoci, takže máte týden na to rozhodnout se, který model hodinek společnosti je ideální právě pro vás a ušetřit tak na jeho koupi. V rámci jedné objednávky lze objednat maximálně 5 položek, záleží to ale také na skladové dostupnosti, takže příliš neváhejte.

Garmin vívoactive 6 8 Garmin vívoactive 6 8
Garmin vívoactive 6 9 Garmin vívoactive 6 9
Garmin vívoactive 6 7 Garmin vívoactive 6 7
Garmin vívoactive 6 6 Garmin vívoactive 6 6
Garmin vívoactive 6 3 Garmin vívoactive 6 3
Garmin vívoactive 6 1 Garmin vívoactive 6 1
Garmin Brno NAROZENINOVÁ AKCE 2025 vybrané modely hodinek:

Kompletní narozeninovou Garmin Brno nabídku najdete tady

