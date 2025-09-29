Garmin Brno slaví narozeniny, dárky v podobě slev ale dostanete vy

Komerční sdělení: Garmin Brno si pro své zákazníky připravil příjemnou narozeninovou slevu, protože ti tak mohou na koupi vybraných produktů ušetřit několik tisíc Kč. Stačí sledovat modrý banner NAROZENIVÁ AKCE.
Ušetřit můžete na modelech populárních řad, včetně Garmin Instinct 3, Forerunner 965, Venu 3, Venu 2, Vívoactive 5 atd. Akce končí 5. října o půlnoci, takže máte týden na to rozhodnout se, který model hodinek společnosti je ideální právě pro vás a ušetřit tak na jeho koupi. V rámci jedné objednávky lze objednat maximálně 5 položek, záleží to ale také na skladové dostupnosti, takže příliš neváhejte.
Garmin Brno NAROZENINOVÁ AKCE 2025 vybrané modely hodinek:
- Garmin Instinct® 3 – 45 mm AMOLED Black – 9 490 Kč místo 11 290 Kč
- Garmin Forerunner 965 Black – 12 490 Kč místo 14 990 Kč
- Garmin Venu 3 Silver/White – 9 990 Kč místo 11 990 Kč
- Garmin Vívoactive 5 Metallic Navy/Navy – 5 790 Kč místo 6 690 Kč
- Garmin Fenix E – 13 790 Kč místo 17 490 Kč
- Garmin Fenix 7S PRO Sapphire Solar Carbon Gray – 16 490 Kč místo 19 990 Kč
- Garmin Fenix 7X PRO Sapphire Solar Carbon Gray – 19 990 Kč místo 22 490 Kč