Garmin Brno má Vánoce, dárky v podobě slev dostáváte vy 

Tiskové zprávy
Adam Kos
Vánoční akce 2025 Garmin Brno právě odstartovala a přináší mnoho populárních hodinek v atraktivních slevách. Ať už je totiž léto, sychravý podzim nebo třeskutá zima, Garmin vás chce motivovat k aktivitě, k čemuž jsou jeho hodinky ideálním pomocníkem. Ušetřit můžete na řadách Fenix 8, Venu 3, Instinct 3 i Forerunner. 

Vánoční slevová akce 2025 Garmin Brno trvá až do 27. prosince, pokud ale chcete sobě nebo svým blízkým nadělit zařízení, mezi která spadá třeba i chytrá váha nebo cyklopočítač, a to pod stromeček, samozřejmě byste neměli s nákupem příliš otálet. Skladové zásoby totiž nejsou neomezené. V rámci jedné objednávky lze zakoupit maximálně 5 položek.

Vybraná zařízení z vánoční akce Garmin Brno 

Kompletní nabídku vánoční akce 2025 Garmin Brno najdete zde 

