iPhone 15 Pro (Max) má stejný displej jako loňský model

Po představení nové generace iPhonů řady Pro překvapilo nejednoho uživatele, že podle technických specifikací sdílených přímo na webu Applu disponují naprosto stejnými displeji, jaké nabízely iPhony 14 Pro (Max) v loňském roce. Leckdo sice doufal, že první testy dokáží, že se displeje nových iPhonů přeci jen mezigeneračně zlepšily, nicméně odborníci z DxOMark, kteří se právě testování displejů smartphonů věnují, tvrdí opak.

Podle testů, které DxOMark v předešlých týdnech provedly, jsou displeje iPhonů 15 Pro (Max) takřka stejné jako ty, které jsou použité v iPhonech 14 Pro (Max), což z nich dělá „až“ 4. nejlepší displeje, které lze v současnosti ve smartphonech nalézt. Že jsou displeje v řadě 14 a 15 prakticky stejné pak ve výsledku potvrzuje i to, že získaly v testu stejný počet bodů, kvůli čemuž sdílí i stejnou pozici v žebříčku. Co se pak týče telefonů nad nimi, jedná se o „skládačky“, do kterých se Apple zatím nepustil. První místo pro sebe jen pro zajímavost drží Samsung Galaxy Z Fold 5, přičemž Samsung je i výrobcem displejů pro iPhony. Pro své telefony tedy evidentně stále využívá lepší řešení.

A v čem že jsou displeje iPhonů 15 Pro (Max) vlastně podle DxOMark silné a v čem naopak nikoliv? Odborníci chválí například jejich skvělou čitelnost při veškerých testovaných situacích včetně čtení displeje na slunci či skvělé zobrazení fotek. Negativem je pak nevyvážené HDR10 při přehrávání videí či celkový oranžový nádech displeje. Do budoucna tu tedy prostor ke zlepšení ještě evidentně je a není ho málo.