Recenze iPhone 15 Pro: Zase o krok dál, ale bude to stačit?

Svatba v Bratislavě, svatba v Itálii, očekávání prvního potomka, výlet na WWDC, výlet na F1, koupě nového domu. Letos se toho zkrátka v mém životě stalo tolik, že jsem málem zapomněl, že od chvíle, kdy jsem poprvé v ruce držel iPhone 14 Pro uběhl další rok a už mi na stole leží iPhone 15 Pro. Nezbývá tedy, než se na něj pořádně podívat a zjistit, zda v záplavě všech věcí, které jsem za poslední rok zažil, dokáže také iPhone 15 Pro vykouzlit úsměv na mé tváři a zda se dámám a pánům z Cupertina opět povedlo dát do nejnovějšího iPhonu alespoň špetku toho pověstného „Apple Magic“. Recenze iPhone 15 Pro nám to prozradí a já pevně věřím, že si ji užijete stejně, jako jsem si já užil samotné testování.

Recenze iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro přichází po letech s novým designem, a i když by se na první pohled mohlo jednat o celkem malou změnu, po pár minutách v ruce zjistíte, že je mnohem větší, než se zdálo. Telefon má nově zaoblené hrany a díky tomu se mnohem lépe a pohodlněji drží v ruce. Doporučuji však sáhnout po obalu, který skutečně kopíruje jeho tvary a ono příjemné držení vám zůstane i v obalu. Co se týká akčního tlačítka nebo změny Lightning portu za USB-C, nic z toho nemá na design telefonu žádný vliv. To, jaký má iPhone port, po designové stránce jen stěží postřehnete a to, že je na něm místo přepínače další tlačítko, vás také nijak neohromí.

Co vás naopak ohromí, je hmotnost. Ta totiž v momentě, kdy telefon vezmete do ruky, nemusí působit až tak výrazně lehčí oproti iPhone 14 Pro, ovšem jakmile po pár hodinách nebo dnech používání iPhone 15 Pro vezmete do ruky iPhone 14 Pro, nepochopíte, jak těžký mohl být. Rozdíl je skutečně příjemný a pocítíte jej jak v momentě, kdy máte telefon v ruce, tak i v momentě, kdy jej máte v kapse. Líbí se mi, že tentokrát má použitý materiál vliv nejen na to, jak iPhone vypadá, ale také na to, jakou má váhu. Většina lidí totiž přece jen telefon dává do obalu, který ve většině případů zcela zakrývá jeho design nebo povrchovou úpravu a vlastně by nám tak mohlo být jedno, zda máme telefon z kovu, hliníku nebo titanu. Ovšem použití titanu přináší tolik významné snížení váhy telefonu, že zkrátka nový materiál vnímáte i v momentě, kdy jej nevidíte.

Fotogalerie recenze iphone 15 pro Apple IMG_4706 iphone 15 Pro usb-c apple iphone 15 pro fotoaparat iphone 15 pro fotoaparat iphone 15 pro displej Vstoupit do galerie

Použití samotného titanu má pak za následek také změnu vzhledu samotných rámečků. Ty jsou nově tvořené broušeným titanem, a i když Apple na fotografiích prezentuje, jak moc je struktura titanu vidět, ve skutečnosti je to jen tím, jak dobře dokázal fotograf prezentační fotografie nasvítit. V praxi si tak kartáčování všimnete jen při pohledu z velmi malé vzdálenosti a pod dobrým světlem. Samotné rámečky nejsou ani matné, ani lesklé, ale někde na půl cesty. Rozhodně na nich ulpívá méně otisků prstů než na předchozích modelech, ale, že by nebylo vidět žádné upatlání, to se rozhodně říct nedá. Pokud jste se stejně jako já po zhlédnutí fotografií na webu Applu báli, že rámeček a záda telefonu jsou v naprosto odlišných odstínech a telefon působí zvláštně, pak v reálu jsou barvy stejné a telefon působí kompaktnějším a menším dojmem než předchozí generace. Apple také zmínil menší rámečky okolo displeje, těch si však nelze všimnout v podstatě ani když v jedné ruce držíte iPhone 14 Pro a ve druhé iPhone 15 Pro. Asi zde jsou. Nevěřím, že by Apple lhal, ovšem rozdíl je tak nepatrný, že jej nemáte šanci pozorovat. Stejně tak rozdíl ve velikosti je tak malý, že originální silikonové pouzdro z předchozí generace drží téměř dokonale i na iPhone 15 Pro.

Nového materiálu se nedočkal pouze telefon samotný, ale také USB-C na USB-C kabel, který je součástí jeho balení. Ten je nově opletený a působí více prémiovým dojmem než doposud. Samozřejmě, jedná se o pouhý kabel, ale když už dáte za telefon v krajním případě až 48 000 Kč, je fajn k němu dostat odpovídající kabel a ten nyní konečně skutečně dostanete. Čím jsem starší a čím víc míst na naší planetě jsem měl možnost vidět, tím víc si vážím toho, že společnosti jako je Apple skutečně mění svět a snaží se, aby jejich produkty byly co nejekologičtější. Jsou to ty drobnosti, které za mě mají mnohem větší smysl, než si v 7 ráno v pondělí stoupnout na Magistrálu v kožených botách s hamburgerem v ruce a tvářit se, že bojujete za lepší planetu. Vím, že to je asi většině lidem jedno, ale za mě osobně má Apple za použití recyklovaných materiálů velký palec nahoru.

USB-C, se kterým umí iPhone kouzlit

Je tomu dlouhých 11 let, kdy Lightning konektor nahradil do té doby používaný 30 pin konektor. Dnes, o jedenáct let později, jej vystřídalo USB-C. Ať už za to může EU nebo Apple samotný, jednoduše máme v iPhone po dlouhé době nový konektor, který by tam navíc měl zůstat až do chvíle, kdy se Apple rozhodne definitivně konektor zcela vynechat.

To, co se na první pohled zdá jako malá změna, je ve skutečnosti věc, která vám usnadní život. Když vyrazíte na dovolenou, najednou vám stačí jeden kabel na nabíjení všeho od GoPro, přes iPhone až po MacBook. iPhone 15 Pro nově také umožňuje nabíjet ze svého USB-C portu další zařízení. To funguje jednoduše tak, že pokud k němu připojíte AirPods, iPhone nebo Apple Watch s méně než 100 % kapacity baterie, začnou se dobíjet z vašeho iPhone. Zda v praxi budete tuto funkci využívat v situaci, kdy například AirPods vydrží mnohem déle než samotný iPhone, záleží jen na vás. Není to nic stěžejního, ale je dobré vědět, že zde tuto možnost zkrátka máte. Navíc možnost dobít kamarádovi jeho iPhone určitě přijde vhod.

Další novinkou, kterou USB-C přináší, je možnost propojit váš iPhone 15 Pro s televizorem nebo monitorem. Zde však narážíme na jedno velké ALE. Zatímco monitory s USB-C na trhu najdete, pokud se podíváte na televizory, pak aktuálně nabízí USB-C port celé 2 televizory, a to od HiSense a Xiaomi. Funkce tedy pěkná, prezentace taktéž, ale využití s televizorem je nulové. V případě monitoru je pak možnost využití mnohem větší, protože monitorů, které jsou vybaveny USB-C portem, je na trhu přece jen mnohem víc než televizorů. iPhone 15 Pro jsem připojil ke svému Apple Pro Display XDR s rozlišením 6K a byl jsem celkem zvědavý, co se stane. V nastavení telefonu se okamžitě objevil připojený monitor, který má vlastní položku pro nastavení. V nastavení v sekci Zobrazení a jas tak najdete nejen displej vašeho iPhone, ale také displej, ke kterému je telefon připojen. Zde si můžete nastavit jas připojeného displeje, přepnout mezi SDR a HDR a povolit automatickou změnu zobrazení.

Jakmile připojíte telefon pomocí kabelu k monitoru, okamžitě vidíte v reálném čase to, co děláte na telefonu. Stejně jako to ukazoval dříve Apple na svých prezentacích. Nedochází k žádným lagům a vše je skutečně 1:1 na displeji vašeho telefonu i na monitoru. Pokud jste v základním menu nebo na homescreen obrazovce, pak vidíte samozřejmě pouze výsek monitoru ukazující ve skutečném poměru stran displej telefonu tak, aby na výšku vyplnil celou výšku monitoru. Jakmile však spustíte jakoukoli aplikaci nebo video, které se zobrazuje v iPhone ve full-screen režimu, automaticky vidíte na monitoru obraz přes celý monitor. Můžete si tak pouštět filmy, hrát hry, ukazovat fotky nebo dělat zkrátka cokoli, co vás napadne.

Pokud například spustíte Disney+ a máte telefon připojený k monitoru, na něm se ve full-screenu přehrává zvolený film a iPhone slouží jako ovladač, přes který můžete provádět výběr titulků, zvukové stopy nebo film přetáčet. Taktéž hry jako je například True Skate umožňují zobrazit jiné prvky na displeji telefonu a jiné na připojeném monitoru. Hra True Skate je o tom, že prsty ovládáte fingerboard, což platí i po připojení k monitoru, ale zatímco na displeji telefonu vidíte jen fingerboard, na samotném monitoru na něm stojí jezdec, který provádí to, co vy děláte pomocí prstů na displeji svého telefonu. Vývojáři tak mohou využít displej telefonu pouze jako ovladač a vy tak můžete skutečně proměnit svůj telefon v herní konzoli. Nebo můžete rovnou připojit k telefonu ovladač od konzole a telefon připojit k monitoru a máte z něj konzoli. Samozřejmě je zde pak možnost připojit USB-C hub a k němu myš, klávesnici a monitor a telefon proměnit stejně jako iPad s klávesnicí v něco jako počítač, kde můžete klasicky fungovat v mailu, Wordu a podobně.

Co se přenosové rychlosti týká, pak osobně posílám tak malé objemy dat mezi iMacem a iPhonem, že mi vždy bohatě stačí AirDrop. Pokud však potřebujete přesouvat větší objemy dat, pak je USB-C výrazně rychlejší než Lightning. Zatímco přes Lightning port jste mohli data posílat maximálně rychlostí 480 Mb/s, v případě USB-C je to až 10 Gb/s. To využijete jak při přenosu dat mezi počítačem a iPhonem, ale Apple také poprvé v historii iPhone přichází s možností ukládat video během nahrávání na externí uložiště. Stačí vám připojit externí SSD disk a můžete na něj v reálném čase ukládat video nahrávané v rozlišení ProRes 4K a 60 fps. Pokud to tedy myslíte vážně s nahráváním dlouhých záběrů, pak máte nyní možnost využít iPhone naplno.

USB-C je tedy rozhodně posun vpřed. To, jak moc velký, záleží hodně na tom, jak svůj iPhone využíváte. Pokud budete nahrávat video na externí disk, budete denně přeposílat mezi Macem a iPhonem desítky GB dat, pak budete z toho, co vám USB-C nabízí, nadšeni mnohem víc než člověk jako jsem já, který vlastně port použije dvakrát za rok, kdy potřebuju telefon nabít co nejrychleji. Každopádně ať už spadáte do jakékoli kategorie uživatelů, stěžovat si na USB-C rozhodně nebudete.

Akční tlačítko – jakmile si na něj zvyknete, zamilujete si ho!

Akční tlačítko nahrazující přepínač tichého a hlasitého režimu najdete hned nad tlačítky pro zvýšení a snížení hlasitosti. Máte díky němu možnost pouhým stisknutím tlačítka, a to i v momentě, kdy je telefon zamknutý, vyvolat některou z funkcí, které si předem nastavíte. Musím říct, že já jsem si jej zamiloval! Mezi možnosti, které si můžete nastavit pro akční tlačítko patří tichý režim, režim soustředění, fotoaparát, svítilna, diktafon, přeložit, lupa, zkratka a zpřístupnění. Pokud tedy některou z těchto funkcí využíváte často, můžete se k ní dostat pouhým stiskem tlačítka. Já jsem zvolil svítilnu a ta nyní funguje skutečně jako klasická svítilna jen tím, že podržíte stisknuté akční tlačítko. Ano, samozřejmě, že všechny funkce včetně svítilny můžete a mohli jste ovládat z control center, ovšem díky stisknutí onoho akčního tlačítka je pocit z jejich používání jiný, takový reálnější a vy si připadáte, jako byste v ruce drželi skutečnou svítilnu nebo například diktafon.

To, co za akci chcete používat, můžete nastavit v nastaveních iOS a samozřejmě to kdykoli změnit. Funkci, kterou tlačítkem aktivujete, vám pak oznámí během spuštění i během jejího vypínání animace v rámci dynamic island. Apple vytvořil animace pro každou funkci a věci jako je například diktafon, respektive hlasové poznámky se tak spustí pouze v dynamic islandu, což jednak vypadá skvěle a také můžete využít zbytek displeje pro práci s telefonem. Pokud se ptáte, jak zjistíte, jaký režim vyzvánění máte aktivní, pak nastavení tichého a hlasitého režimu můžete měnit v control center a pokud nastavíte tichý režim, ukáže se vám v samotném status baru iPhone vedle loga operátora.

Samotná myšlenka programovatelného tlačítka, které nahradilo tlačítko pro přepínání režimů mezi tichým a hlasitým, je na první pohled skvělá a jak jsem uvedl výše, já si jej doslova zamiloval. Je však potřeba počítat s tím, že jakmile začnete Action Button neboli akční tlačítko používat, zjistíte, že kvůli možnosti nastavit na něj pouze jednu jedinou volbu budete v podstatě omezeni stejně jako doposud. Pokud jste nepoužívali přepínání režimů, pak budete mít konečně po ruce funkci, kterou používáte častěji. To je sice super, ovšem opět to bude pouze jedna jediná funkce a ostatní budete muset vyvolávat z control center. Pokud jste však používali přepínání režimů poměrně často, pak budete mít to stejné tlačítko s tou stejnou funkcí, pouze v jiné podobě. Ať už se rozhodnete pro jakoukoli funkci, bude to ta jediná, kterou budete mít možnost do doby, než ji změníte, ovládat. To je sice pochopitelné, ovšem omezující a vaše jediná volba tak spočívá v tom, jakou funkci chcete ovládat.

Co je také o zvyku, je aktivace samotného tlačítka. Když totiž telefon držíte v ruce a máte například originální silikonový obal od Applu, pak máte ukazováček přirozeně položený na tlačítku pro změnu hlasitosti, nikoli na akčním tlačítku. Tlačítka navíc kromě velikosti nijak nerozeznáte, a tak musíte hmatem zjistit, zda máte prst na prvním tlačítku a zda aktivujete funkci skrytou pod akčním tlačítkem nebo jen zvýšíte hlasitost. Věřím, že Apple v budoucím software – ať již to bude iOS 18 nebo některá z verzí iOS 17 – nabídne možnost nastavit na akční tlačítko více funkcí a ty volit pomocí délky nebo počtu zmáčknutí. Za mě osobně je akční tlačítko rozhodně krok dopředu, i když jak jsem uvedl, pro někoho to může být jen jiné tlačítko pro změnu režimu vyzvánění.

A17 Pro – výkon, který si zatím neužijete

Apple vybavil iPhone 15 Pro zcela novou generací čipů. Vůbec poprvé v historii smartphonů se setkáváme s čipem vyrobeným pomocí 3nm technologie, díky čemuž mohl být znásoben počet tranzistorů stejně tak jako samotný výkon, a přitom nedošlo k výraznému zvýšení spotřeby nebo velikosti samotného čipu. Papírově je čip naprosto neuvěřitelný a to, co by měl zvládat, vyráží dech. Bohužel se Applu nepodařilo to, co by asi každý čekal. Mít alespoň jednu hru, jednu jedinou aplikaci nebo zkrátka cokoli, co dokáže využít výkon tohoto čipu v den spuštění prodeje iPhone 15 Pro.

Žádná hra ani aplikace, která by dokázala ukázat potenciál Apple A17 Pro čipu není v současné době k dispozici a jak se zdá, tak první hrou, která by měla dosahovat konzolové kvality, a to včetně věcí jako je ray tracing (dokonalé nasvícení scén odpovídající realitě), bude Resident Evil Village, kterého se však dočkáme až za více než měsíc. Je škoda, že se Apple nedokázal dohodnout alespoň s jedním vývojářem a přinést v den zahájení prodeje hru, která by využila to, co čip údajně umí a nám by všem spadla brada. Dříve to šlo a Apple již během prezentací svých nových iPhonů ukazoval hry, které byly dostupné spolu s uvedením telefonu na trh a využívaly vychytávky jako digitální akcelometr nebo digitální kompas, případně vyšší výkon telefonu.

Rád bych vám toho o Apple A17 Pro řekl víc. Rád bych vám napsal do této recenze, že můžete zahodit svoji PS5 a stačí vám iPhone 15 Pro, ale bohužel nemohu. To, co vám však mohu říct a chápu, že se to majitelům iPhone 14 Pro nebude pozdávat, je, že iPhone 15 Pro je zkrátka rychlejší ve všech směrech než jeho předchůdce. Chápu, jak to může působit, ale skutečně cokoli, co děláte, je okamžité a to včetně věcí jako je připojení k CarPlay, vytočení FaceTime hovoru a tak podobně. Naprosto rozumím tomu, že majitel iPhone 14 Pro řekne, že to není možné a nic rychlejší, než jeho telefon již nemůže být, ale jakmile vyzkoušíte iPhone 15 Pro zjistíte, že může. Na čem asi nejvíc vidíte rozdíl v rychlosti a výkonu oproti iPhone 14 Pro je tak v rychlosti focení 48 Mpx fotografií, a to jak do JPEG, tak i do RAW, kde v podstatě nepoznáte rozdíl, do jakého formátu fotíte.

Zcela upřímně, čip A17 Pro mě osobně hodně zajímá, ať už jako víkendového hráče na PS5 nebo jako člověka, kterého zkrátka baví technologie. Proto vám slibuji, že nejen, že vás budeme o hrách využívajících potenciál iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max informovat, ale až bude první taková hra dostupná, uděláme detailní recenzi samotného čipu a toho, co při hraní iPhone skutečně dokáže.

Tak trochu jiný fotoaparát iPhone 15 Pro

Když se podíváte na specifikace fotoaparátu iPhone 14 Pro a iPhone 15 Pro, jediný rozdíl, na který narazíte, je v HDR. Zatímco předchůdce využívá HDR 3, novinka se „pyšní“ HDR 4. Problém je v tom, že zatímco HDR 3 dělá líbivé fotky, které jsou občas tak trošku přikrášlené a mají syté a většinou jasné barvy, v případě iPhone 15 Pro a HDR 4 můžete být jako běžný uživatel překvapeni tím, jak váš nový iPhone fotí. Nefotí totiž líp ani hůř, fotí zkrátka jinak a věřím, že pro většinu lidí méně líbivě. Fotí totiž víc bez přikrášlení, víc tak, jak to ve skutečnosti vidíte, ovšem je otázkou, zda to je to, co zcela běžný uživatel, který chce mít zkrátka jen co nejhezčí fotku chce. Detailní srovnání fotografií z iPhone 14 Pro a iPhone 15 Pro tváří v tvář najdete v následujícím článku.

Kromě jiného HDR nabízí iPhone 15 Pro také novou možnost fotit standardní fotografie do 24 až 48 Mpx místo 12 Mpx. To je za mě obrovský krok vpřed! Pokud jste si nikdy žádnou fotku netiskli, nepoužili jako pozadí na monitoru s vysokým rozlišením nebo si z ni nechtěli udělat plakát a díváte se na fotky pouze na displeji svého iPhone pak na tuto funkci můžete zapomenout a chybět vám nebude. Pro všechny ty, kteří touží zachytit životní fotku a mít možnost si ji dát jako pozadí na svůj monitor nebo si z ni vytisknout kvalitní obraz, přináší iPhone 15 Pro možnost, jak fotit vždy do rozlišení, které tyto možnosti bohatě splňuje.

Bohužel focení do 24 Mpx místo 12 Mpx funguje pouze při 1násobném přiblížení a pouze ve dne, nočních fotografií se netýká. I tak je to však velká výhoda pro každého, kdo chce řešit postprodukci nebo chce mít možnost i z fotografií u kterých zapoměl přepnout na JPEG Max nebo ProRaw vytvořit již zméněný plakát nebo pozadí. Další novinkou je také možnost přepínat ohniskovou vzdálenost u standardního fotoaparátu a vybrat tak mezi 24 mm, 28 mm a 35 mm. Pokud však nejste zkušený uživatel, pak tuto možnost oceníte pouze jako další mezikroky zoomu, který je jinak standardně maximálně 3násobný optický.