iPhone 15 Pro umí po připojení k monitoru skvělé věci!

Když jsem poprvé připojil svůj iPhone 15 Pro k Apple Pro Display XDR, čekal jsme vše možné i nemožné, ovšem to co se stalo předčilo veškerá má očekávání. Jakmile totiž připojíte iPhone 15 Pro pomocí USB-C kabelu k monitoru nebo televizoru, iPhone to samozřejmě okamžitě zjistí a začne zobrazovat to stejné co vidíte na iPhone také na monitoru. To je to co zřejmě každý očekával a je to celkem logická funkce s příchodem USB-C. Ovšem Apple zašel dál, mnohem dál. V nastavení po připojení s monitorem totiž najdete po položkou Zobrazení a Jas nejen displej vašeho iPhone, ale také displej, ke kterému je telefon připojen.

Zde si můžete nastavit jas připojeného displeje, přepnout mezi SDR a HDR a povolit automatickou změnu zobrazení. A i když i toto zní celkem dobře, pořád to nejsou ty skvělé věci, o kterých mluvím v nadpisu. Rozumím tak pojďme na ně. Telefon na displeji zrcadlí v poměru stran telefonu to, co vidíte na jeho displeji, ovšem jen do momentu, kdy spustíte video nebo aplikaci podporující full-screen zobrazení na iPhone v landscape módu. Pokud spustíte video například v aplikaci Disney+ ve vašem iPhone nebo na Netflixu, spustí se na displeji připojeném k telefonu přes celou obrazovku. Pokud poměr stran například u YouTube videa neodpovídá poměru stran vašeho displeje, ořeže se jen nezbytně nutný prostor a zbytek se vyplní videem. To už zní celkem fajn říkáte si, ovšem tím nekončíme.

Pokud spustíte hru, samozřejmě ji uvidíte ve Full-screen zobrazení na připojeném displeji a můžete tak vlastně váš iPhone používat jen jako ovladač s dotykovou plochou a sledovat to, co se odehrává ve hře na velkém displeji. Včera jsme tak hodinu hrál Call of Duty mobile a s připojeným ovladačem od PS5 se tak skutečně promění iPhone 15 Pro v herní konzoli. Samozřejmě zatím se bavíme o běžných hrách z App Store, ty optimalizované porty z konzolí totiž teprve dorazí.

Ještě pořád vám to přijde málo? Tak vyzkoušejte aplikace, které autoři již přizpůsobili tomuto novému zobrazení. Jedním z příkladů je například hra True Skate. Jedná se o hru, ve které pomocí prstů ovládáte fingerboard a to samozřejmě na displeji vašeho iPhone. Ovšem na připojeném monitoru nevidíte pouze samotný fingerboard, ale i jezdce na něm, který dělá nohama to, co vy děláte pomocí prstů. Na displeji telefonu by to bylo nepraktické a není možnost, jak sem dostat i obraz samotného jezdce a proto vidíte pouze skateboard, ovšem na připojením displeji vidíte skateboard i s jezdcem. Applu se tak povedlo opravdu proměnit iPhone 15 Pro v herní konzoli a vývojáři mohou měnit to, co vidíte na iPhone a co na připojeném displeji. iPhone tak může sloužit pouze jako ovladač a děj hry se může odehrávat na připojeném displeji, což je naprosto super a posouvá to využití iPhone 15 Pro na další úroveň.

Samozřejmě život není jen o hrách a tak si představte, že prijdete ke komukoli domů a chcete mu pustit nějaké video nebo ukázat fotky z dovolené a dotyčný nemá nic jiného než monitor s USB-C. Stačí propojit iPhone a můžete mu ve full-screen režimu na jeho monitoru ukázat cokoli co chcete. Nemá váš kamarád Netflix a chcete se spolu podívat na nějaký film? stačí připojit iPhone a už film sledujete ve 4K rozlišení na připojeném monitoru nebo televizoru. Za toto tedy patří Applu skutečně palec nahoru!