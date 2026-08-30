Maxi výprodej v DATARTu jde do finiše. Poslední dny na elektroniku se slevou až 50 %

Komerční sdělení: Srpen se chýlí ke konci. A s ním i Maxi výprodej v DATARTu, který už jen do 31. srpna nabízí slevy až 50 % na vybranou elektroniku a domácí spotřebiče. Kdo celé léto čekal na správný moment pro nový notebook, televizi, chytré hodinky nebo pomocníka do domácnosti, má ho právě teď. Maxi výprodej na DATARTu totiž končí už 31. srpna, takže času na jeho využití už je málo.
Maxi výprodej není jen o drobných slevách na věci, které člověk stejně nepotřebuje. V nabídce jsou produkty, které dávají smysl právě na přelomu prázdnin a nového školního roku: notebooky pro studenty i domácí kancelář, televize na delší večery, chytrá elektronika na zápěstí, kávovary pro ranní návrat do reality i spotřebiče, které doma už nějakou dobu čekají na důstojného nástupce.
V nabídce jsou například televize Hisense za 8 769 Kč, chytré hodinky Apple Watch Ultra 3 za 18 990 Kč, elektrická koloběžka Segway za 18 497 Kč nebo notebook ASUS za 9 790 Kč. Vedle velké elektroniky se slevy týkají také osobní péče, kuchyňských pomocníků, audio techniky, herního příslušenství, fotoaparátů či vybavení pro chytrou domácnost.
Právě konec srpna tradičně patří nákupům před začátkem školního roku, návratu do kanceláří i přípravám domácnosti na podzimní sezonu. DATART proto v rámci Maxi výprodeje nabízí široký výběr napříč kategoriemi, aby si každý mohl vybrat podle toho, co mu doma chybí nejvíc — nebo co už doma prostě dosluhuje. Pokud si tedy na nějakou tu elektroniku či jiný typ zboží brousíte zuby, neváhejte. Maxi výprodej v DATARTu platí do 31. srpna 2026.