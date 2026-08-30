Nastavila jsem si na iPhone parádní průhledné ikony a vytěžila tak z Liquid Glass maximum. Vy můžete také!

S příchodem iOS 26 změnil Apple vzhled svého operačního systému výrazněji než po mnoho předchozích let. Designový jazyk Liquid Glass přinesl průhlednost do nabídek, ovládacích prvků, Docku či složek a zasáhl také domovskou obrazovku. Pokud se vám však zdá, že standardní ikony aplikací vedle všech těchto skleněných prvků působí až příliš obyčejně, můžete je jednoduše zprůhlednit.
Apple totiž vedle klasického, tmavého a tónovaného vzhledu nabízí v iOS 26 také styl Clear. Ten odstraní z ikon aplikací jejich běžné barvy a nahradí je průsvitným skleněným provedením. A netýká se to jen ikon – stejným způsobem se upraví také widgety. Výsledkem je podstatně jednotnější domovská obrazovka, na které může mnohem více vyniknout zvolená tapeta.
Jak nastavit průhledné ikony na iPhonu
Samotná změna zabere jen několik sekund. Na domovské obrazovce iPhonu nejprve podržte prst na prázdném místě, dokud se ikony nezačnou třást. Následně klepněte vlevo nahoře na Upravit a z nabídky zvolte Přizpůsobit.
Ve spodní části displeje se otevře panel s možnostmi vzhledu ikon. Zde vyberte Průhledné, respektive průhledný vzhled, a následně si můžete zvolit jeho světlou, tmavou nebo automatickou variantu. Poslední možnost se řídí aktuálním nastavením vzhledu iPhonu a mezi jednotlivými variantami se přepíná automaticky.
Světlé provedení ponechá ikony poloprůhledné a lehce ztmaví tapetu viditelnou pod nimi. V tmavém režimu získají ikony výraznější tmavé pozadí, nadále si však zachovávají skleněný a částečně průsvitný charakter. Pokud jsou kvůli zvolené tapetě ikony nebo jejich popisky špatně čitelné, přímo v nabídce přizpůsobení lze klepnutím na symbol slunce tapetu ztlumit.
Fotogalerie
Když jsou ikony špatně čitelné
Liquid Glass vypadá efektně, jenže jeho výsledek výrazně závisí na použité tapetě. Na některých fotografiích může být průhlednost krásně čitelná, zatímco u výrazných nebo velmi členitých obrázků mohou ikony a jejich názvy začít s pozadím splývat.
V takovém případě stojí za návštěvu Nastavení – Zpřístupnění – Displej a velikost textu. Na výslednou podobu průhledných ikon mají vliv zejména volby Omezit průhlednost a Zvýšit kontrast. Je však dobré počítat s tím, že při aktivaci obou možností současně se velká část skleněného efektu ztratí. Je proto lepší jednotlivá nastavení vyzkoušet samostatně a najít kompromis mezi vzhledem a čitelností.
Liquid Glass nekončí u iPhonu
Stejný designový jazyk Apple s generací systémů 26 rozšířil také na iPad, Mac, Apple Watch a Apple TV. Například macOS využívá průhledné prvky v Docku, řádku nabídek, Ovládacím centru, bočních panelech či navigačních prvcích aplikací.
Apple navíc Liquid Glass dál upravuje a jeho další evoluci přinese letošní iOS 27 společně s novými verzemi ostatních operačních systémů. Pokud ale chcete současný vzhled iOS 26 využít skutečně naplno, průhledné ikony patří mezi nejjednodušší změny, kterými lze domovskou obrazovku iPhonu během několika sekund výrazně proměnit.