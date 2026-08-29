Epic Games Store opět rozdává dvě hry zdarma. Tentokrát potěší milovníky vesmíru i koní

Epic Games Store opět mění nabídku her zdarma a ani tentokrát rozhodně nejde o žádné nezajímavé kousky, které si člověk přidá do knihovny jen proto, že nic nestojí. Tento týden si můžete bez placení přidat hned dvě poměrně povedené hry, které jsou navíc každá úplně jiná. Zatímco Breathedge vás vezme do vesmíru, kde budete bojovat o přežití a řešit poměrně absurdní situace, Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition naopak nabídne koně, závody a budování vlastního ranče.
Stejně jako vždy přitom platí, že hry stačí během akce jednou získat do knihovny a následně vám zůstanou. Nemusíte je tedy ani okamžitě instalovat nebo hrát. Stačí se přihlásit ke svému Epic Games účtu, hry si vyzvednout a můžete se k nim vrátit třeba za několik měsíců.
Breathedge
Breathedge je typ hry, u které si člověk na začátku říká, že si dá jen pár minut, a nakonec zjistí, že u ní strávil půl večera. V roli obyčejného chlápka se ocitnete uprostřed vesmíru, kde kolem vás létají trosky, různé předměty a hlavně spousta věcí, které budete potřebovat k přežití. Hra přitom kombinuje survival prvky s poměrně svérázným humorem, takže místo depresivního boje o život se budete často smát situacím, které by za normálních okolností vůbec vtipné nebyly. Postupně si vyrábíte vybavení, vylepšujete své vesmírné zázemí a snažíte se zjistit, co se vlastně stalo.
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Velkou část času přitom strávíte létáním v beztížném prostoru a sbíráním nejrůznějších materiálů z okolních trosek. Breathedge mě baví hlavně tím, že se nebojí být trochu absurdní a nesnaží se všechno brát smrtelně vážně. Vedle klasického craftingu tak narazíte třeba na věci, které byste v seriózním survivalu rozhodně nečekali. Postupně se navíc ukazuje, že za celým příběhem je mnohem víc, než se na první pohled zdá. Pokud máte rádi hry jako Subnautica, ale zároveň vám nevadí pořádná dávka černého humoru, Breathedge rozhodně stojí za vyzkoušení. A právě kombinace průzkumu vesmíru, survival mechanismů a absurdního humoru z ní podle mě dělá jednu z těch her, ke kterým se člověk rád vrací.
Hru zdarma můžete stáhnout zde
Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition
Pokud vás ale místo vesmírného survivalu láká spíš něco klidnějšího a máte slabost pro koně, pak by vás mohl zaujmout Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition. Hra vás postaví do role majitele chátrajícího ranče, který se musí postarat o jeho obnovu a postupně z něj vybudovat úspěšné jezdecké centrum. Kromě samotného závodění se tak staráte o koně, trénujete je, účastníte se různých disciplín a především se můžete pustit do poměrně propracovaného šlechtění. Právě genetický systém je podle mě jednou z nejzajímavějších částí hry, protože můžete kombinovat různá plemena, barvy a vzory a postupně si vytvořit vlastní linii šampionů.
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Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition přitom není jen o závodech na klasické dráze, protože nabízí také Cross Country, skákání a další disciplíny. Nechybí ani příběhový režim, ve kterém postupně obnovujete svůj ranč a potkáváte další postavy. Pokud si naopak chcete od závodění odpočinout, můžete se s koňmi jen tak projet po okolí nebo využít Photo Mode a pořídit jim pořádné fotografie.bNa první pohled může Rival Stars působit jako hra určená hlavně dětem, ale ve skutečnosti nabízí překvapivě hodně možností i pro dospělé hráče. A pokud vás koně baví, dokáže být kombinace závodění, péče o ranč a šlechtění poměrně návyková. Desktop Edition navíc nabízí speciální funkce jako Horse Creator, multiplayerové závody nebo Betting Party, takže rozhodně nejde jen o převlečenou mobilní hru.