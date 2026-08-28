Vyzkoušejte si nové Call of Duty: Modern Warfare 4 s předstihem a zdarma

Pokud patříte mezi fanoušky série Call of Duty, máte nyní ideální příležitost vyzkoušet si její nejnovější díl ještě před vydáním. Activision totiž spouští otevřenou betu Call of Duty: Modern Warfare 4, do které se může zapojit úplně každý. Není potřeba hru předobjednávat ani shánět žádný beta kód.
Otevřená beta začíná v pátek 28. srpna v 19:00 našeho času a poběží až do úterý 1. září do 19:00. Celkem tedy máte několik dní na to, abyste si Modern Warfare 4 vyzkoušeli a zjistili, jestli má letošní Call of Duty šanci stát se vaším podzimním herním hitem.
Stačí si betu stáhnout
Nejlepší na celé akci je právě skutečnost, že Activision tentokrát přístup nijak výrazně neomezuje. Open Beta je dostupná všem hráčům a není nutné vlastnit plnou hru ani mít předobjednávku. Stačí si stáhnout Modern Warfare 4 Beta na podporovanou platformu.
Na Xbox stačí otevřít Microsoft Store a vyhledat „Call of Duty: Modern Warfare 4 Beta“. Na PlayStation 5 ji najdete v PlayStation Store a na PC je dostupná přes Steam i Battle.net. Beta dorazí také na Nintendo Switch 2, kde jde vůbec o první otevřenou Call of Duty betu. Předem si ji navíc můžete stáhnout už nyní. Activision spustil preload 26. srpna v 18:00 našeho času, takže pokud nechcete v pátek večer čekat na stažení, můžete mít vše připravené dopředu.
Co si v betě zahrajete?
Open Beta není jen krátká ochutnávka jednoho režimu. Activision do ní přidal několik multiplayerových map, režimů a zbraní, takže si můžete udělat poměrně dobrou představu o tom, jak bude Modern Warfare 4 fungovat při vydání.
Součástí jsou také nové pohybové a střelecké mechanismy, systém Apex Attachments nebo nové Killstreaky. Vyzkoušet si můžete rovněž Ground War: Combat Outpost a další obsah, který Activision během bety postupně zpřístupňuje. Zajímavostí je také propojení s Call of Duty: Warzone Resurgence. Activision tak chce hráčům umožnit ochutnat nový obsah v prostředí, které už fanoušci série dobře znají.
Beta je zároveň testem před vydáním
Activision navíc během bety sleduje zpětnou vazbu hráčů a podle ní upravuje jednotlivé části hry. Už během předběžného přístupu vydal několik aktualizací a oprav, takže je vidět, že beta není pouze marketingovou ukázkou hotového produktu.
A právě proto bych ji osobně určitě vyzkoušel, pokud o Modern Warfare 4 alespoň trochu uvažujete. Za pár hodin hraní si můžete udělat mnohem lepší obrázek než ze sebehezčího traileru. Navíc vás to nebude stát ani korunu. Pokud tedy máte některou z podporovaných konzolí nebo herní PC, Modern Warfare 4 si můžete už tento víkend vyzkoušet úplně zdarma. A vzhledem k tomu, že beta potrvá až do začátku září, nemusíte si kvůli ní ani plánovat celý víkend.