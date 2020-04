Že se zřejmě chystá remaster tohoto oblíbeného dílu Call of Duty jsme mohli slyšet již dlouho. Včera se tak opravdu stalo a Call of Duty: Modern Warfare 2 vyšlo v lepším grafickém kabátku. Má to ale háček, hra je prozatím dostupná pouze pro PlayStation 4. Vyznavači PC či Xboxu One se dočkají až 30. dubna. Hodláte tuto hru vyzkoušet?