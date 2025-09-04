Zemřel módní návrhář Giorgio Armani

Italský módní svět přišel o jednu z největších ikon. Ve věku 91 let zemřel Giorgio Armani, návrhář, který se během své více než padesátileté kariéry stal synonymem elegance a luxusu. Zpráva působí o to silněji, že Armani pracoval prakticky až do poslední chvíle – ještě nedávno dolaďoval kolekce k padesátému výročí své značky. Do světa módy vstoupil po boku Nina Cerrutiho, v 70. letech si díky podpoře přítele Sergia Galeottiho založil vlastní studio a postupně vybudoval impérium Giorgio Armani, které změnilo pravidla hry. Zlom nastal na začátku 80. let, kdy Richard Gere oblékl jeho sako ve snímku Americký gigolo a Armani se přesunul i do Hollywoodu. Přestože později čelil osobním tragédiím, jeho tvorba nikdy neztratila svůj typický rukopis a dokázala oslovit miliony lidí po celém světě. Armani se tak právem řadí mezi nejúspěšnější návrháře všech dob a jeho odkaz bude v módě rezonovat ještě dlouhá léta.