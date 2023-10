Call of Duty: Warzone Mobile opět odloženo! Víme už ale, jaké mapy v něm budou

Včera večer pořádal Activision konferenci věnované jeho nejznámější herní sérii Call of Duty. Na CoD Next 2023 zazněla řada velmi zajímavých informací, které poodhalily plány vývojářů ohledně blízké budoucnosti tohoto universa a to včetně mobilního Call of Duty: Warzone Mobile, které se již pěkných pár měsíců vyvíjí. Dobré zprávy pro nás však vývojáři bohužel neměli a skoupí byli i na videa. Namísto gameplay traileru totiž ukázali opět jen cinematic, který si můžete pustit níže.

Activision kromě videa zveřejnil konkrétně nové informace ohledně plánovaného vydání titulu. Přestože se doposud počítalo s vydáním 1. listopadu, nyní se termín vydání posunul na „jaro 2024“. Bavíme se tedy období mezi 20. březnem a 20. červnem, z čehož je jasné, že nás od vydání dělí ještě skutečně spousta času. Co se týče map, při vydání by měly být k dispozici Verdansk a Rebirth Island, přičemž k dispozici bude i řada multiplayerových módů. Více informací však bohužel k dispozici není a my tak můžeme maximálně tak doufat v to, že se jich v nadcházejících týdnech a měsících objeví co nejvíce.

