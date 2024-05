Šéf Applu slibuje: Naše umělá inteligence dorazí již brzy a bude jiná než u ostatních!

Apple byl v posledních měsících poměrně tvrdě kritizován za to, že zatímco valná většina jeho konkurence představuje nové AI nástroje každou chvíli, on je v tomto směru pozadu. To by se však mělo již co nevidět změnit, jelikož pro iOS 18 a další nové OS Applu jsou vyvíjeny alespoň podle doposud uniklých informací spousty AI funkcí, které by měly uživatelům zpříjemnit používání Apple produktů. Tyto plány jsou navíc již nyní de facto oficiální – potvrdil je totiž i samotný šéf Applu Tim Cook.

„Nadále se cítíme velmi optimisticky, pokud jde o naše příležitosti v oblasti generativní umělé inteligence. Provádíme významné investice a těšíme se, že se s našimi zákazníky brzy podělíme o velmi zajímavé věci. Věříme v transformační sílu a příslib umělé inteligence a jsme přesvědčeni, že máme výhody, které nás v této nové éře odliší, včetně jedinečné kombinace bezproblémové integrace hardwaru, softwaru a služeb společnosti Apple, průlomového čipu Apple Silicon s našimi špičkovými Neural Enginy a našeho neochvějného zaměření na ochranu soukromí, které je základem všeho, co vytváříme,“ řekl konkrétně šéf Applu Tim Cook po včerejším oznámení finančních výsledku za 1. čtvrtletí letoška.

Co přesně od Applu na poli AI čekat sice už Cook neprozradil, podle dosavadních úniků informací má však být umělá inteligence začleněna do spousty nativních aplikací tak, aby zjednodušila jejich používání. Například Safari má zvládat souhrny dlouhých textů, do Zpráv dorazí chytré našeptávání vhodných odpovědí na zprávy, do Apple Music kvalitnější playlisty poskládané umělou inteligencí a tak dále. Zkrátka a dobře, je rozhodně na co se těšit.