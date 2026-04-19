Tyto zajímavé hry pro macOS nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

2025: Mosaic Retrospective
2025: Mosaic Retrospective je netradiční logická hra, která kombinuje picross a Hledání min do jednoho obrovského puzzle. Místo desítek menších úrovní tu řešíte jedinou, ale rozsáhlou mozaiku, která postupně odhaluje obraz inspirovaný nejdůležitějšími událostmi roku 2025. Základem je dedukce podle čísel, doplněná o opatrné „odkrývání“ políček známé z Hledání min.
Witness to Mass Incarceration je silně osobní, příběhově zaměřená interaktivní hra vycházející z reálného života autora ve federálním vězení. Nejde o klasickou hru v pravém slova smyslu, ale spíš o syrovou výpověď, která hráče vtahuje do každodenní reality za mřížemi od neustálého pocitu ohrožení až po momenty, kdy člověk naráží na vlastní limity a musí hledat způsob, jak to celé psychicky ustát. Vyprávění je přímočaré a bez příkras, díky čemuž působí autenticky a nepříjemně upřímně. Právě tahle neuhlazenost je ale jeho největší síla, protože místo herních mechanik stojí v centru pozornosti emoce, rozhodnutí a vnitřní boj o přežití.
Neon Marble Rust
Arena-bots RTS je svižná strategie v reálném čase, která staví na klasických principech žánru, ale zasazuje je do netradičního prostředí arény před publikem. Hráč buduje základny, spravuje suroviny, průzkumem odhaluje mapu a postupně se dostává k pokročilejším technologiím i silnějším jednotkám. Klíčovou roli hrají tři odlišné frakce – Neon, Marble a Rust – z nichž každá má vlastní ekonomiku i styl boje, takže nutí přizpůsobit strategii. Kromě online zápasů nechybí ani několik režimů pro jednoho hráče, které umožní si mechaniky v klidu osvojit. Celek působí jako návrat ke „staré škole“ RTS her, jen s modernějším tempem a atraktivní prezentací.
Nocturnal Quest
Nocturnal Quest je semi-idle RPG, které stojí na neustálém vylepšování postav a hledání ideální kombinace schopností. Nabízí šest základních tříd a dvanáct specializací, z nichž si můžete poskládat tým přesně podle svého stylu – někdo sází na čistý damage, jiný na kombinace efektů a podpory. Hra běží z velké části sama, takže postavy automaticky sbírají vybavení a postupují dál, ale bez průběžného ladění buildů a schopností se daleko nedostanete. Díky stovkám kouzel a efektů se navíc postupně otevírá čím dál víc možností, jak si hru přizpůsobit a posouvat se prakticky nekonečným množstvím úrovní.