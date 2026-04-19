Díky této skryté vychytávce na iPhonu už nikdy na nic nezapomenete

Připomínky na iPhonu většina lidí používá, ale často jen v základním režimu. Výsledkem pak bývá upozornění ve chvíli, kdy už není prostor reagovat. Řešení přitom existuje přímo v systému – předběžná připomínka, která vás upozorní s předstihem.
Klasické nastavení připomínek funguje jednoduše: iPhone vás upozorní přesně ve chvíli, kdy má úkol začít. To je v pořádku u drobností, ale u většiny reálných situací to nestačí. Schůzka, nákup nebo pracovní úkol obvykle vyžadují alespoň minimální přípravu. Místo jednoho upozornění dostanete druhé s předstihem, díky kterému máte čas reagovat. V praxi to znamená méně improvizace a méně situací, kdy něco řešíte na poslední chvíli.
Kdy funkce nejvíce pomůže?
Nejde o funkci, kterou by bylo potřeba zapínat u každé položky. Největší přínos má u úkolů, které nelze splnit okamžitě. Typicky jde o pracovní schůzky, přípravu podkladů, cesty nebo třeba rodinné události. Dobře funguje i u běžných věcí, které člověk snadno odloží, například nákup dárku nebo vyřízení administrativy. Krátké upozornění pár hodin či den předem často stačí k tomu, aby se úkol vůbec dostal na řadu.
Jak na iPhonu nastavit předběžnou připomínku
Nastavení je otázkou několika vteřin a probíhá přímo v aplikaci Připomínky. Otevřete konkrétní úkol, přejeďte prstem doleva a zvolte Podrobnosti. V detailu položky najdete sekci Předběžná připomínka.
Na výběr jsou přednastavené intervaly, například hodinu, den nebo týden před termínem. Pokud vám nevyhovují, stačí zvolit Vlastní a nastavit přesný čas. V praxi se osvědčuje přizpůsobit předstih podle typu úkolu – jiný čas dává smysl u ranní schůzky a jiný u dlouhodobého úkolu.
Fotogalerie
Pokud připomínky používáte jen jako „alarm na konkrétní čas“, zvažte jejich rozšíření o předběžné upozornění. U úkolů, které mají nějakou návaznost nebo vyžadují přípravu, jde o praktičtější nastavení než jednorázové upozornění v momentě začátku.