Vytvořte si v Připomínkách na iPhonu oddíly pro lepší přehled

Chcete mít v aplikaci Připomínky větší pořádek? Jednoduchým řešením je rozdělení seznamů do přehledných oddílů. Díky nim můžete úkoly seskupit do tematických bloků a rychleji se v nich vyznat.
Připomínky patří mezi nejpraktičtější nástroje pro organizaci každodenních povinností. A jestli pracujete s rozsáhlejšími seznamy, může se hodit možnost jejich strukturování pomocí oddílů. Ty vám umožní rozdělit si jeden seznam na menší části – například podle témat, priorit nebo projektů – a získat tak jasnější přehled o tom, co máte udělat.
Jak oddíly pomáhají
Oddíly umožňují seskupovat jednotlivé položky pod vlastní nadpisy. Můžete je libovolně pojmenovávat, přesouvat, slučovat či upravovat jejich pořadí. Díky tomu máte i dlouhé nebo komplikované seznamy vždy přehledně rozčleněné.
Jak vytvořit nový oddíl v Připomínkách
Postup je rychlý a intuitivní:
- Otevřete aplikaci Připomínky a vyberte seznam, se kterým chcete pracovat.
- Vpravo nahoře klepněte na ikonku tří teček v kroužku.
- Z nabídky zvolte možnost „Nový oddíl“.
- Oddíl pojmenujte a případně přesuňte na místo, které vám vyhovuje.
- Poté do něj můžete přesouvat existující položky nebo vytvářet nové.
Fotogalerie
Oddíly jsou jednoduchým způsobem, jak dostat i rozsáhlé seznamy pod kontrolu. Umožní vám rozdělit úkoly do přehledných kategorií a mít tak ve svých povinnostech větší pořádek. Pokud chcete z Připomínek vytěžit maximum, strukturování pomocí oddílů vám v tom výrazně pomůže.