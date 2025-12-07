Zavřít reklamu

Vytvořte si v Připomínkách na iPhonu oddíly pro lepší přehled

Amaya Tomanová
Chcete mít v aplikaci Připomínky větší pořádek? Jednoduchým řešením je rozdělení seznamů do přehledných oddílů. Díky nim můžete úkoly seskupit do tematických bloků a rychleji se v nich vyznat.

Připomínky patří mezi nejpraktičtější nástroje pro organizaci každodenních povinností. A jestli pracujete s rozsáhlejšími seznamy, může se hodit možnost jejich strukturování pomocí oddílů. Ty vám umožní rozdělit si jeden seznam na menší části – například podle témat, priorit nebo projektů – a získat tak jasnější přehled o tom, co máte udělat.

Jak oddíly pomáhají

Oddíly umožňují seskupovat jednotlivé položky pod vlastní nadpisy. Můžete je libovolně pojmenovávat, přesouvat, slučovat či upravovat jejich pořadí. Díky tomu máte i dlouhé nebo komplikované seznamy vždy přehledně rozčleněné.

Jak vytvořit nový oddíl v Připomínkách

Postup je rychlý a intuitivní:

  • Otevřete aplikaci Připomínky a vyberte seznam, se kterým chcete pracovat.
  • Vpravo nahoře klepněte na ikonku tří teček v kroužku.
  • Z nabídky zvolte možnost „Nový oddíl“.
  • Oddíl pojmenujte a případně přesuňte na místo, které vám vyhovuje.
  • Poté do něj můžete přesouvat existující položky nebo vytvářet nové.
Pripominky iOS 17 Oddily 1 Pripominky-iOS-17-Oddily-1
Pripominky iOS 17 Oddily 2 Pripominky-iOS-17-Oddily-2
Pripominky iOS 17 Oddily 3 Pripominky-iOS-17-Oddily-3
Pripominky iOS 17 Oddily 4 Pripominky-iOS-17-Oddily-4
Pripominky iOS 17 Oddily 5 Pripominky-iOS-17-Oddily-5
Oddíly jsou jednoduchým způsobem, jak dostat i rozsáhlé seznamy pod kontrolu. Umožní vám rozdělit úkoly do přehledných kategorií a mít tak ve svých povinnostech větší pořádek. Pokud chcete z Připomínek vytěžit maximum, strukturování pomocí oddílů vám v tom výrazně pomůže.

